Глава Генштаба объявил о завершении АТО

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Военная операция в Донбассе меняет свой формат — вместо Антитеррористической операции (АТО) начинается операция Объединенных сил, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей", — отметил Муженко в комментарии Радио Свобода.

По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".

"У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", – сказал Муженко.

Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.