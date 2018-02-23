Что изменит изменение формата АТО?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил об изменении формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил.

С изменением формата появится оперативный штаб Объединенных сил, а военного командующего будет утверждать президент после соответствующего представления Минобороны и Генштаба.

По требованию президента Порошенко, все подготовительные процедуры по переформатированию АТО должны завершить до 1 апреля. При этом глава государства подчеркивает, что Украина остается преданной мирному решению проблемы освобождения временно оккупированных территорий.

Причины и последствия смены формата АТО в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Борис Беспалый.

(текст публикуется на языке оригинала)

Передача командування операцією на Сході від спецслужб до ЗСУ – до чого цей крок, і якого результату ми очікуємо?

— Я думаю, що це крок взагалі логічний, тому що там масштаб і характер такий, що його мають очолювати, дійсно, ЗСУ, це по-перше. По-друге, має бути єдине командування. Там не було єдиного командування ніякої спеціальної служби, тим більше, що МВС і Нацгвардія до спецслужб і не належать. Тому, я думаю, цей крок є абсолютно логічним, тим більше, президент є головнокомандувачем, створене загальне командування. Я просто нагадаю, що 23 червня минулого року наробила галасу заява така зондуюча секретаря РНБО Олександра Турчинова, який говорив, що час завершувати АТО. Тоді сколихнулась така дискусія, була така попередня підготовка суспільства, а зараз 20 числа президент підписав закон про особливості державної політики щодо суверенітету в зоні ОРДЛО, і це рішення є наслідком цього закону. Саме відповідно до цього закону має перейти до єдиного командування ситуація, створене єдине командування. Більше того, там же в прикінцевих положеннях наперед було надано право президентові застосовувати Збройні сили за мірою необхідності. Це не зовсім відповідає Конституції, прямо кажучи, але такий пункт там також є.

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Якщо СБУ входить до безпосередньої відповідальності президента, то якщо говорити про сферу впливу, то вона майже не змінилась, просто змінилось перепідпорядкування? Також певні зміни вносяться до законів про органи місцевого самоврядування. Можете розказати, що саме зміниться?

— Я хотів би уточнити, як змінилось: президент впливав опосередковано і ЗСУ — опосередковано, а тепер — це пряма відповідальність ЗСУ, а в частині місцевого самоврядування там змінилось, що зараз є цивільні адміністрації, державні адміністрації, звичні нам, і військово-цивільні, комбіновані такі адміністрації в Луганській, Донецькій областях, а законом введено ще таке поняття військових… воно було, але воно не було наповнене реальним змістом військових адміністрацій, тобто можуть бути створені суто військові адміністрації, не цивільно-військові. Але я хотів би сказати от що: ні воєнний стан, ні особливий період, як це передбачалось в законопроекті про особливий період – це такий жорсткий період, який прямо відповідає стану війни, вони не застосовуються, тобто такі стани не вводяться. Вводяться, скажімо, в тилу і місцевому самоврядуванні можливість утворення військових адміністрацій, загальне командування концентрується виключно в ЗСУ, всі інші — їм допомагають, і президент не тільки як політичний керівник може очолювати цю операцію, а і як головнокомандувач, і під ним буде об’єднане командування уже цією об’єднаною цією операцією.

Що передувало ухваленню цього законопроекту? Турчинов до того, як його підписав президент, дав інтерв’ю і сказав: "Ми не кажемо, що сьогодні можемо звільнити окуповану територію виключно силовим шляхом, але цей закон не виключає такого шляху і створює для цього передумови, щоб не треба було ухвалювати додаткові законодавчі акти, які б забезпечили правове поле для застосування сили під час протидії агресору". Можете розшифрувати ці слова?

— Я невипадково на початку згадав пана Турчинова. Він виконує таку роль, як секретар РНБО, може, він і тоді першим сказав, що час АТО змінювати, і зараз натякнув на те, що це може означати і перехід до більш активної стадії військових дій. Так от, я хочу сказати, що і попередній статус АТО не заперечував можливості звільнених окупованих територій. Якщо ви пам’ятаєте, такі спроби літом 2014 року були, наші ЗСУ, всі разом перейшли в наступ, і тоді тільки прямий удар з території Росії зупинив цю ситуацію. Якраз в цьому плані АТО теж могла загасити. Просто зараз використання ЗСУ можна поставити на більш послідовну, більш широку основу, тобто якщо просто сказати, то зараз ця операція стала військова операція, чисто військова операція, до якої всі інші сили – і цивільні, і спецслужби, і хто завгодно можуть тільки підключатись як допоміжні. Звичайно, що це посилює можливості військового аспекту вирішення проблеми.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на ведение боевых действий никак не повлияет.

А офицер Генштаба Виктор Шидлюх сообщил, бойцам не нужно перезаключать контракты после смены формата АТО.