Президент теперь не только как политический руководитель будет возглавлять эту операцию, но и как главнокомандующий, и под ним будет объединенное командование этой операцией, подчеркнул политический аналитик.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Президент теперь не только как политический руководитель будет возглавлять эту операцию, но и как главнокомандующий, и под ним будет объединенное командование этой операцией, подчеркнул политический аналитик.