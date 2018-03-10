Из-за снегопадов на дорогу, ведущую к гостинице с горячими источниками "Тобира-онсэн", под тяжестью снега рухнули деревья, перекрыв проезд. Находящиеся в гостинице 230 туристов и персонал оказались отрезанными от внешнего мира.
В субботу, 22 ноября, продолжались столкновения между украинскими силовиками и ополченцами. Сильно пострадал Донецк - в Куйбышевском районе города произошло пять пожаров. Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
До заключения медиков их состояние официально называется "остановка сердца и легких". Всего в районе извержения вулкана были обнаружены 36 человек, 12 из них были направлены в больницы и врачи констатировали их смерть.
Несмотря на мирные договоренности, Донецк продолжают обстреливать, кроме того стало известно о стычках возле разрушенного памятника Ленину в Харькове, а также о том, что ЕС отложил на год создание зоны свободной торговли с Украиной.
Напряженная обстановка сохраняется на востоке Украины, очередные обстрелы Донецка опять унесли жизни мирных жителей, также стало известно, что в Харькове горожане пожертвовали памятник Ленину ради единства Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".