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    Нагано (префектура)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Снегопад в префектуре Нагано, Японии
    Туристы отеля в Японии оказались отрезаны от внешнего мира из-за снега
    07:34 30.01.2016
    72
    Из-за снегопадов на дорогу, ведущую к гостинице с горячими источниками "Тобира-онсэн", под тяжестью снега рухнули деревья, перекрыв проезд. Находящиеся в гостинице 230 туристов и персонал оказались отрезанными от внешнего мира.
    Хакуба. Префектура Нагано. Япония
    В японской префектуре Нагано возобновили подачу электричества
    05:26 02.03.2015
    45
    Согласно информации энергетической компании Chubu Electric Power Company, без света оставались 380 тысяч семей, что составляет половину всех частных потребителей электричества в префектуре.
    Хакуба. Префектура Нагано. Япония
    В центре Японии 380 тыс семей остались без света
    02:50 02.03.2015
    50
    Причины происшествия выясняются. Как сообщается, полиция принимает повышенные меры безопасности из-за того, что в населенных пунктах перестали работать светофоры.
    Хакуба. Префектура Нагано. Япония
    Премьер Японии посетил пострадавший от землетрясения район в Нагано
    09:00 24.11.2014
    74
    Премьер подчеркнул, что правительство предполагает направить на восстановление жилья и поддержку туризма в этом районе крупномасштабную помощь.
    Нагано. Япония
    Более 70 афтершоковых толчков произошло в Нагано после землетрясения
    06:02 24.11.2014
    39
    Всего с момента землетрясения, которое произошло в 22:08 в субботу, в этом районе зафиксировано более 70 афтершоковых толчков.
    Землетрясение в Японии
    Землетрясение в Японии 
    15:53 23.11.2014
    452
    Десятки человек получили травмы в результате землетрясения, произошедшего в субботу вечером в Японии. Сначала сообщалось о 57 пострадавших, затем полиция уточнила цифру - 39 человек.
    Ситуация на Донбассе. Архивное фото
    Хроника 22 ноября: пожары в Донецке, память о Голодоморе, отголоски землетрясений
    12:27 23.11.2014
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    В субботу, 22 ноября, продолжались столкновения между украинскими силовиками и ополченцами. Сильно пострадал Донецк - в Куйбышевском районе города произошло пять пожаров. Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Спасательная операция на горе Онтакэ в Японии
    Жертвами извержения вулкана в Японии стали 55 человек
    08:25 08.10.2014
    97
    Извержение вулкана Онтакэ произошло 27 сентября. Причиной смерти большинства людей стали многочисленные травмы в результате выброса вулканических камней.
    Вулканический дым поднимается от горы Онтакэ в Японии
    Спасатели снова ищут пропавших в районе извержения вулкана в Японии
    05:38 07.10.2014
    60
    Поиски пропавших осложняются неблагоприятными погодными условиями - так, в выходные спасатели не могли выйти в горы из-за ливневых дождей и ветра, вызванных тайфуном "Фанфон".
    Вулканический дым на горе Онтакэ в Японии
    Поиски пропавших без вести во время извержения вулкана в Японии прерваны
    07:08 03.10.2014
    49
    Руководство поисково-спасательной операции в районе извержения вулкана в районе горы Онтакэ в Японии объявило о приостановлении работ из-за сильных дождей.
    Спасатели эвакуируют пострадавшего на горе Онтакэ в Японии
    После извержения вулкана в Японии 24 человека пропали без вести
    07:09 02.10.2014
    334
    В настоящее время врачи официально констатировали смерть 47 человек. По данным спасателей, почти 70 человек получили травмы различной степени тяжести.
    Спасатели эвакуируют пострадавшего на горе Онтакэ в Японии
    Число погибших альпинистов в районе вулкана в Японии достигло 48 человек
    10:58 01.10.2014
    67
    В это число входит и 25 человек, которых врачи уже официально признали погибшими. Кроме того, еще 69 человек получили травмы различной степени тяжести.
    Спасательная операция на горе Онтакэ в Японии
    Число жертв извержения вулкана в Японии возросло до 18
    08:11 01.10.2014
    37
    Еще 28 человек, чье состояние до получения заключения медиков официально называется спасателями "остановка сердца и легких", были обнаружены в районе извержения вулкана.
    Спасательная операция на горе Онтакэ в Японии
    Спасатели нашли еще 10 альпинистов без признаков жизни у вулкана в Японии
    07:53 01.10.2014
    51
    В среду в поисково-спасательной операции участвует тысяча человек из числа сотрудников сил самообороны и спасательных подразделений пожарной охраны.
    Вулканический дым на горе Онтакэ в Японии
    Спасатели в Японии нашли еще 14 человек в районе извержения вулкана
    07:04 01.10.2014
    46
    До заключения медиков их состояние официально называется "остановка сердца и легких". Всего в районе извержения вулкана были обнаружены 36 человек, 12 из них были направлены в больницы и врачи констатировали их смерть.
    Харьков - площадь Свободы, 29 сентября 2014
    Хроника 29 сентября: новое захоронение под Донецком, стычки в Харькове
    09:51 30.09.2014
    411
    Несмотря на мирные договоренности, Донецк продолжают обстреливать, кроме того стало известно о стычках возле разрушенного памятника Ленину в Харькове, а также о том, что ЕС отложил на год создание зоны свободной торговли с Украиной.
    Ситуация в районе извержения вулкана Онтакэ в Японии
    Спасатели остановили работу на вулкане в Японии из-за угрозы извержения
    09:13 30.09.2014
    62
    В результате извержения вулкана Онтакэ погибли по меньшей мере 12 человек, еще 24 человека находятся в критическом состоянии.
    Спасательная операция на горе Онтакэ в Японии
    В Японии найдены еще пять человек без признаков жизни в районе вулкана
    10:55 29.09.2014
    52
    Всего к этому часу были найдены 36 человек, состояние которых спасатели на месте официально определили как "остановка сердца и легких".
    Ситуация в Донецке
    Хроника 28 сентября: жертвы в Донецке, Харьков остался без Ленина
    09:29 29.09.2014
    398Война в АТО: картина без прикрас.
    Напряженная обстановка сохраняется на востоке Украины, очередные обстрелы Донецка опять унесли жизни мирных жителей, также стало известно, что в Харькове горожане пожертвовали памятник Ленину ради единства Украины.
    Спасатели эвакуируют пострадавшего на горе Онтакэ в Японии
    Число пострадавших от вулкана в Японии превысило 60 человек
    07:13 29.09.2014
    73
    В воскресенье спасатели обнаружили 31 человека, у которых были зафиксированы "остановка сердца и легких". Медики констатировали смерть четверых из них.
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