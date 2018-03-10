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    инфекции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Ситуация в Авдеевке
    Конфликт в Донбассе спровоцировал эпидемию ВИЧ
    10:10 16.01.2018
    1781Донбасс: новое перемирие
    Согласно результатам американского исследования, в результате войны в Донбассе распространение вируса с Востока на остальную территорию страны было усилено.
    Врач. Архивное фото
    Медики предупредили об опасности привезти гепатит А из Польши
    23:48 06.01.2018
    355Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    По информации Волынского областного лабораторного центра, учитывая периодичность инфекции гепатита А, ожидается очередной эпидемический подъем заболеваемости на 2019-2020 годы.
    Хью Хефнер
    СМИ сообщили настоящую причину смерти основателя Playboy
    19:00 29.09.2017
    1338
    За две недели до смерти основатель Playboy заразился инфекцией, характер которой не уточняется. По словам источника, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет справиться с инфекцией.
    Шприц. Архивное фото
    Киев во власти смертельной болезни, похожей на грипп - медик
    07:12 28.08.2017
    2617
    Выловленная рыба в зараженной воде пригодна к употреблению после обработки, однако ее сырая поверхность часто является источником заражения, заявила врач Евгения Менжулина.
    Шприц. Архивное фото
    "Играла во дворе и ранила ножку": в Сумах от столбняка умерла девочка
    17:40 25.08.2017
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    Как сообщается, сегодня каждый второй ребенок во время травмирования рискует подцепить смертельную инфекцию, поскольку невакцинирован. А сыворотки, чтобы вылечиться, нет.
    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении
    15:37 06.08.2017
    26859Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Обезвредить вирус Коксаки достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода, поэтому в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
    Врач в больнице
    В Харьковской области в водоемах обнаружены 22 очага инфекционных болезней
    18:19 12.05.2017
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    По информации Харьковского областного лабораторного центра, в Харьковской области уже зарегистрировали 22 природных очага болезни, в которые попали 76 населенных пунктов в 23-х районах области.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    В Украину идет новый штамм гриппа, население к нему не готово - Мироненко
    08:07 03.10.2016
    3642Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Вирус А/Гонконг, который появится в Украине в декабре, опасен такими осложнениями, как пневмония, бронхит, он также может обострять бронхиальную астму, сердечно-сосудистые болезни, сообщила в эфире ГС вирусолог Алла Мироненко.
    Автомобиль скорой помощи в Измаиле. Архивное фото
    Мэр Измаила сообщил о новых отравлениях в городе
    04:54 26.06.2016
    790Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По информации мэра Измаила Андрея Абрамченко, с утра 25 июня на стационарное лечение поступили 33 человека, в том числе 24 ребенка. всего в больнице пребывают на лечении 167 человек.
    Автомобиль скорой помощи в Измаиле. Архивное фото
    Никто не застрахован. Соцсети о массовом отравлении в Измаиле
    18:21 21.06.2016
    634Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Жители Измаила облегченно вздохнули: установлена причина массового отравления горожан, уложившего на больничные койки более 400 человек. Вот только в соцсетях от этого спокойней не стало – украинцы боятся повторения такой эпидемии в своих городах.
    Массовое отравление детей в Измаиле. Видео
    Массовое отравление детей в Измаиле 
    00:44 19.06.2016
    330Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    В Измаиле Одесской области с отравлением в больницы обратилось уже 284 человека. Такие данные приводит мэр Измаила. Ранее сообщалось, что помощь потребовалась 277 пострадавшим.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Первый случай лихорадки Зика зарегистрирован в Пекине - СМИ
    03:55 16.05.2016
    546Вспышка вируса Зика
    Вирус найден у 29-летней жительницы провинции Шаньдун, вернувшейся из поездки в Венесуэлу 13 мая. У женщины была обнаружена кожная сыпь и жар.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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