За две недели до смерти основатель Playboy заразился инфекцией, характер которой не уточняется. По словам источника, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет справиться с инфекцией.
Обезвредить вирус Коксаки достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода, поэтому в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Вирус А/Гонконг, который появится в Украине в декабре, опасен такими осложнениями, как пневмония, бронхит, он также может обострять бронхиальную астму, сердечно-сосудистые болезни, сообщила в эфире ГС вирусолог Алла Мироненко.
Жители Измаила облегченно вздохнули: установлена причина массового отравления горожан, уложившего на больничные койки более 400 человек. Вот только в соцсетях от этого спокойней не стало – украинцы боятся повторения такой эпидемии в своих городах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".