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    Кризис СБ ООН. Генсек Гутерриш заявил о возвращении холодной войны

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    По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Совет Безопасности ООН больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям, "теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше".
    Заседание СБ ООН
    @UKRinUN

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Генсек ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу SVT.

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    "Ясно, что холодная война вернулась", — констатировал Гутерриш.

    При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР.

    "Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном — Ред.) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", — сказал генсек.

    Гутерриш также признал структурные проблемы в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По мнению Гутерриша, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Генсек также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

    США настаивают на реформе ООН. По мнению представителей Белого дома, организация тратит все больше денег и при этом становится менее эффективной. Ранее президент России Владимир Путин также признал необходимость реформы ООН, однако российский лидер отметил, что изменения должны поддержать большинство участников международного сообщества.

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