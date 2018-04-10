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    Россия

    РФ намерена вынести на голосование СБ ООН резолюции по химатакам в Сирии

    (обновлено: )10620
    Один из проектов, предложенных Россией, предлагает учредить механизм по расследованию химических атак в Сирии, другой касается поддержки по направлению экспертов ОЗХО на место предполагаемого инцидента в Восточной Гуте.
    Заседание СБ ООН
    @UKRinUN

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Россия намерена поставить на голосование Совета Безопасности ООН во вторник два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    По данным агентства, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химических атак в Сирии, другой касается поддержки по направлению экспертов ОЗХО на место предполагаемого инцидента в Восточной Гуте.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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