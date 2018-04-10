РФ намерена вынести на голосование СБ ООН резолюции по химатакам в Сирии

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Россия намерена поставить на голосование Совета Безопасности ООН во вторник два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

По данным агентства, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химических атак в Сирии, другой касается поддержки по направлению экспертов ОЗХО на место предполагаемого инцидента в Восточной Гуте.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.