Ситуация в Сирии. Девять стран призвали срочно созвать заседание СБ ООН

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Сразу девять стран призвали созвать в понедельник, 9 апреля, экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии.

Об этом сообщило постпредство Великобритании при ООН.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник", — сообщила дипмиссия в Twitter.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан заявил, что Париж призывает в срочном порядке созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.