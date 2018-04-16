СБ ООН обсудил удар США, Британии и Франции по Сирии

РИА Новости Украина

Заседание Совета безопасности ООН по ракетным ударам США, Франции и Британии по территории Сирии прошло вечером в субботу по инициативе России. РФ представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Ракетному удару со стороны США и их союзников подвергся ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии, атака проведена в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали. Значительная часть ракет была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, о чем говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер заявил, что США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, пишут РИА Новости.

На заседании СБ ООН, Россия выставила на голосование резолюцию с осуждением действий США и их союзников в Сирии. Однако она не была принята Совбезом ООН, так как не получила большинства голосов.

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За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании.

Еще до голосования постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя удары по Сирии, заявила, что время переговоров прошло, подчеркнув, что Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар: "Необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью"

Она отметила, что Вашингтон готов вновь ударить по Сирии, если потребуется.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания назвал "хулиганством" политику США и их союзников.

"Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", — сказал он.

Британский постпред в ООН Карен Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса, в числе которых — уничтожение химоружия и возврат к женевскому переговорному процессу.

Однако, по словам Небензи, Вашингтон и его союзники сами загоняют политический процесс в угол. Он отметил, что США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим "ручным террористам" прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом.

Правительство Сирии потребовало от международного сообщества осудить ракетную атаку, заявили в МИД САР.

"Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности", — цитирует министерство сирийское национальное агентство САНА.

В свою очередь, как заявил посол Сирии в Китае Имад Мустафа, Сирия потребует от СБ ООН принять меры против неприкрытой агрессии западных стран, однако Дамаск не питает иллюзий.

Фото SANA Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии

Как заявила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли, целями операции Франции, США и Великобритании в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия.

"Сегодня ночью, в три часа ночи по времени Парижа, по приказу президента Республики (Эммануэля Макрона) французская армия в плотной координации с армиями США и Великобритании провели операцию в Сирии", — сказала Парли.

По ее словам, "главный исследовательский центр программы химоружия и две значимых площадки по производству (химоружия) стали целями".

Как сообщило сирийское государственное телевидение, ракетный удар по исследовательскому центру в Дамаске привел к разрушениям, однако жертв среди его сотрудников нет.

"Несколько ракет были выпущены по исследовательскому центру, это привело к разрушению здания, в котором находился учебный центр и научные лаборатории. Потери исключительно материальные", — говорится в сообщении сирийского телеканала.

При этом Дамаск не подтвердил сообщения СМИ о поражении девяти целей в ходе удара западной коалиции по Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники.

"Девять целей, о которых сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый (нами — ред.) итог", — сообщило агентство.

По крайней мере, шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по складу военной армии к западу от Хомса, сообщил источник в органах безопасности Сирии.

"Удар трех стран (западной коалиции — ред.) по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс", — сообщил источник.

"Шесть мирных жителей получили ранения от осколков в результате удара трех стран по провинции Хомс", — добавил он.

При этом Генштаб Сирии сообщает, что ранения получили три человека.

По данным генштаба Сирии, британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу.

"США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 3.55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города", - сообщается в заявлении генштаба.

"Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно из зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный", — говорится в заявлении.

Согласно ему, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. "В результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей", — говорится в заявлении.

Информацию о том, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям, подтвердили и в Минобороны РФ. При этом, по данным российского военного ведомства, атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита. В отражении удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные более 30 лет назад в СССР, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

При этом в Минобороны России заявили, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

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В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить.

После ударов начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Пентагон сообщил, что не готов предъявить доказательства применения химоружия в Думе из-за секретности.

"Но мы не сомневаемся. Просто многое из этого связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении", — сказала представитель ведомства Дана Уайт в ответ на вопрос о том, почему бы им не предъявить доказательства всему миру.

При этом Пентагон оправдал удары по Сирии до заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке тем, что власти Сирии блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что основанием для удара стала информация СМИ и соцсетей. Целью же атаки, как предположил МИД РФ, было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО в районе Думы, а глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что удар произошел за день до того, как инспекторы должны были отправиться на место предполагаемого происшествия.

Фото SANA Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии

Министр также отверг заявление Пентагона о блокировке доступа экспертам ОЗХО в Думе.

"Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей", — заявил министр.

Акцент на том, что в Сирии уже находилась миссия ОЗХО, когда США и их союзники нанесли удар по стране, сделал и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В отличие от западных стран ракетный удар по Сирии осудили ряд стран, в том числе Иран, Куба, Россия и Белоруссия. Как заявило министерство иностранных дел Ирана, удар США и их союзников по Сирии является открытым нарушением международных норм и права.

Ведомство отмечает, что США и их союзники нанесли удар, не дождавшись результатов миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки, "посчитав себя мировым судьей", и несут ответственность за межрегиональные последствия своих военных действий и последствий для Ближнего Востока.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал руководителей США, Франции и Великобритании Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Терезу Мэй "преступниками".

Президент России заявил, что Москва самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.