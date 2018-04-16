Посольство РФ в Британии прокомментировало атаку на Сирию

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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Удары западных стран по Сирии были нанесены под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом, применять силу против другого государства можно только для самозащиты или под мандатом ООН, говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.

"Сегодня министр иностранных дел Британии Борис Джонсон признал, что удары (по Сирии) были призваны не спасти жизни людей или действительно заставить президента Башара Асада отказаться от дальнейших химических атак. Они (бомбардировки) должны рассматриваться просто как "сигнал". Оставим правовые вопросы юристам. Но не нужна глубокая экспертиза для того, чтобы понять, что мы имеем дело с атакой, совершенной под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом", — говорится в полученном РИА Новости комментарии.

Посольство обвинило в лицемерии страны Запада, атаковавшие Сирию в дни, когда разные политические силы страны пытаются урегулировать многолетний конфликт, и в республику прибывают эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Международное сообщество не уверено в том, произошла ли в Думе химическая атака и желает увидеть результаты расследования ОЗХО. Когда международные наблюдатели прибывают в Дамаск и когда сирийское правительство и оппозиция пытаются создать конституционный комитет по прекращению войны, говорить что "нет практической альтернативы использованию силы" по меньшей мере лицемерно", — заявляет посольство.

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"Во-первых, концепция "гуманитарной интервенции", активно продвигаемая Западом в 1990-х годах, была отвергнута международным сообществом. Она не может служить законной основой какому-либо применению силы. Международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН. Поэтому тот факт, что Великобритания ссылается на "гуманитарную интервенцию", является прямым подтверждением незаконности бомбардировок", — говорится в заявлении российской миссии в Лондоне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Четыре британских истребителя Tornado нанесли удар по бывшей ракетной базе в 15 километрах от Хомса. Об ущербе и о том, что на самом деле находилось на объекте, не сообщается. Западные страны заявили, что наносили удары по объектам, задействованным в хранении или производстве химического оружия. Во время вылета каждый британский самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow радиусом действия в 300 миль. Такие ракеты программируются для наведения на цель с использованием координат GPS и считаются высокоточным оружием.

Британское участие в операции было фактически вспомогательным.