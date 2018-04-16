Премьер Британии объяснила удар по Сирии

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии, будучи уверенной в собственной правоте и руководствуясь национальными интересами. Об этом говорится в тексте речи премьера Терезы Мэй, с которой она в понедельник выступит в парламента Соединенного Королевства.

"Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия. Мы не можем позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще", — говорится в речи, выдержки из которой имеются в распоряжении РИА Новости.

По словам Мэй, удары по Сирии поддержали несколько стран.

"Мы сделали это потому, что были уверенны в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка. В эти выходные я поговорила с рядом мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Италии Паоло Джентелони, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Малколма Тёрнбулла и главу Европейского совета Дональда Туска. Все они высказали поддержку действиям Британии, Франции и Америки", — говорится в речи.

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В понедельник Мэй также попросит спикера палаты общин провести экстренные дебаты по ситуации вокруг Сирии.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

Четыре британских истребителя Tornado нанесли удар по бывшей ракетной базе в 15 километрах от Хомса. Об ущербе и о том, что на самом деле находилось на объекте, не сообщается. Западные страны заявили, что наносили удары по объектам, задействованным в хранении или производстве химического оружия. Во время вылета каждый британский самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow радиусом действия в 300 миль. Такие ракеты программируются для наведения на цель с использованием координат GPS и считаются высокоточным оружием.

Британское участие в операции было фактически вспомогательным.