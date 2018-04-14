Существует пять сценариев разрешения ситуации в Сирии

Владимир Матвеев, обозреватель

За последние дни ситуация вокруг Сирии была накалена в такое мере, что многие комментаторы, эксперты рассматривают сценарии проведения западной коалицией операции против сил Асада — от "ограниченного удара" до "ограниченной кампании" и шире, хотя и с существенными рисками.

Русская служба ВВС, учитывая возможность нанесения США, Францией и Великобританией ударов по силам Асада, обобщила разные версии обозревателей и аналитиков относительно возможного развития ситуации, пишет Юрий Вендик.

Сообщается, что изложенные пять сценариев – "условные и упрощенные": на деле в Сирии "слишком много действующих лиц, слишком много неизвестных во множестве уравнений", чтобы зарубежные наблюдатели могли строить более точные прогнозы.

Наиболее вероятным сценарием развития событий называется "ограниченная кампания". Предполагается, что в то время, как США с союзниками наносят удары по многим сирийским объектам "в течение какого-то не очень продолжительного времени", Россия при этом "не вмешивается". Корреспондент замечает, что "Россия обязательно ответит, но в том случае, если под удар попадут ее военные".

Вендик не исключает, что "вполне возможен вариант, при котором российские военные на время ударов уйдут с сирийских объектов", российские базы Хмеймим и Тартус "союзники трогать не будут", и тогда "столкновения держав не случится".

Весьма вероятным рассматривается сценарий "ограниченный удар", когда США с союзниками "показательно бьют по одному или небольшому числу военных объектов, которые они сочтут связанными с предполагаемой химической атакой в Думе".

В этом контексте ряд комментаторов вспоминают удар крылатыми ракетами, который США нанесли в ночь на 7 апреля минувшего года по авиабазе Шайрат. По мнению сторонников такого сценария, Россия в данном случае "не попытается помешать удару союзников, как не пыталась сделать это год назад".

Отмечается, что Соединенные Штаты и союзники "слишком высоко подняли политические ставки", и один демонстративный ограниченный удар "будет выглядеть недостаточным и неэффективным ходом в этой игре".

При сценарии "региональная война", предполагается, что войска Асада, Иран и "Хезболла" "в ответ на удары коалиции наносят или пытаются нанести удар по американцам в Сирии и Ираке, по базам союзников в регионе и заодно по Израилю". В таком случае в масштабные боевые действия втягиваются и Израиль, и Ирак, и Саудовская Аравия с другими арабскими государствами Залива.

Автор подчеркивает, что "последствия такого конфликта непредсказуемы", но "и вероятность сейчас крайне невелика".

Два последние сценария под названиями "маленькая мировая" и "все сошли с ума" — маловероятны, передает ВВС.

Наряду с этим Вендик считает сценарий "маленькая мировая война" "не совсем не реальным". Согласно такому сценарию, "российские силы сбивают ракеты или самолёты союзников, которые, как им показалось, угрожают Хмеймиму или Тартусу, в случае с самолетами союзники в ответ бьют по зенитным комплексам". В ходе предполагаемого "быстрого обмена ударами, политическое напряжение взлетает до небес", но перепуганные политики "быстро разряжают обстановку, и "третья мировая в отдельно взятой стране" завершается, по сути, и не начавшись.

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В случае применения последнего сценария "союзники и россияне обмениваются ударами в Сирии, но политики не могут или не хотят остановить военных". Затем "возникает новый очаг противостояния, например, на Балтике". В итоге, резюмирует автор, "все разрастается до масштабного конфликта со столкновениями или противостоянием на многих театрах и угрозой применения ядерного оружия", передает британский медиа-ресурс.

Напомним, Комитет Сената США по иностранным делам проводит слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост госсекретаря. Одна из главных тем, о которой идет речь — отношения с Россией. Помпео "высказывается за более жесткий курс по отношению к Москве".

В письменном заявлении Помпео, распространенном перед началом слушаний в четверг, говорится, что "годы мягкой политики США в отношении России позади, поскольку Россия "продолжает агрессивные действия". Кандидат на пост госсекретаря считает "действия России угрозой для США". При этом он также убежден, что "необходимо оставить возможности диалога с Москвой", передает Радио Свобода.

На слушаниях Помпео заявил, что США еще не использовали в полной мере потенциал санкций против России.

Ариэль Коэн из Атлантического совета, как сообщает Голос Америки считает, что "Помпео – в большей степени ястреб, нежели сторонник Трампа, в большей степени представляет новую волну того, что я бы назвал американским национализмом, ведь, как мы видим, в странах мира усиливается национализм".

Как сообщается, США еще "дорабатывают план своих действий". По данным экспертов, проблема для США — это то, что в регионе присутствуют вооруженные силы ряда стран, что потребует предельной осторожности.

Лидеры США, Великобритании и Франции продолжают консультации о возможном ответе на предполагаемое использование химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

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Окончательное решение о том, каким будет этот ответ и будет ли он военным, еще не принято — заявили в четверг в Белом доме после заседания Совета национальной безопасности США под председательством Дональда Трампа.

Ранее на заседании британского кабинета было решено, что Великобритания должна отреагировать на применение химического оружия, факт которого Лондон считает "весьма вероятным". Цель Британии — "воспрепятствовать использованию режимом Асада химического оружия". Кабинет поручил Мэй продолжать консультации с союзниками, передает Радио Свобода.