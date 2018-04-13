Куда заведет мир неадекватная твиттер-дипломатия Трампа?

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета

Истекали 48 часов, в течение которых Дональд Трамп обещал определиться с ударом по Сирии. И американский президент сумел, скажем цензурно, удивить международное сообщество разновекторными посылами, отправленными им городу и миру за несколько часов до истечения срока ультиматума.

К войне и обратно

Сначала в его Твиттере рано-рано утром по американскому времени появляется пост, возвещавший о начале третьей мировой. "Россия обещает сбивать все и любые ракеты, запущенные по Сирии. Готовься, Россия, поскольку они полетят – симпатичные, новые и "умные" (то есть те, которые нельзя сбить, – прим. ред.) Не стоило быть партнером животного, убивающего газом своих людей и наслаждающегося этим".

Часть людей, прочитав это, могли ринуться в ближайший супермаркет за консервами, а оттуда — в бомбоубежище. Однако те, кто это сделал, не смогли бы прочитать второй твит, который появился ровно через 40 минут после первого. Причем тональность его была совершенно противоположной.

"Наши отношения с Россией хуже, чем когда бы то ни было, даже чем в период холодной войны. Для этого нет никаких причин. Мы нужны России для поддержки ее экономики, и мы с легкостью окажем помощь. Всем нациям нужно работать вместе. Остановим гонку вооружений?" — написал президент США.

Многие были в шоке. Один из очень показательных комментариев под вторым сообщением Трампа звучит (если убрать из него всю нецензурщину) следующим образом: "Пять минут назад ты пишешь одно, сейчас другое. Ты всех нас угробишь".

Не успели еще отпавшие челюсти политических комментаторов встать на место, как появился третий твит, в котором Трамп называет виновных в таком состоянии отношений. Это "люди Обамы" и "сторонники демократов", которые работали над делом о вмешательстве России в американские выборы. То есть не сам Трамп, который угрожал ударом по Сирии, а демократы!

Что это было? Версии выдвигаются разные, включая вставшего не с той ноги президента. Есть и другое предположение – Трамп намеренно "качает" Путина, выдвигая угрозу и отступая на шаг назад, пытаясь понять пределы уступок российского президента. Этакая война нервов.

Однако наиболее вероятна следующая версия: Трамп увидел в сети цитату посла России в Ливане Александра Засыпкина, где тот говорит о праве России сбивать все ракеты, направленные на Сирию. Напомним, что ранее представители российских Вооруженных сил давали понять, что Москва ответит на те удары, которые будут угрожать жизни и здоровью российских военнослужащих. Соответственно, заявление посла в день истечения срока ультиматума Трамп воспринял как ужесточение позиции России и как вызов лично себе (нужно понимать психотип личности американского президента – он много раз говорил ранее, что такого рода вызовы без внимания не оставит), поэтому и ответил первым твитом.

Сложно сказать, что конкретно случилось в последующие 40 минут – возможно, взрослые в Белом доме прочли это сообщение и осознали, как его воспримут в Москве, либо из Кремля позвонили взрослым и попросили уточнить, куда именно американский президент хочет запускать "умные" ракеты – по Сирии или сразу по Москве? В общем, Трампу быстро объяснили, что он написал, после чего и появился второй примирительный твит. Ну и затем третий, в котором объясняется, кто вообще во всем виноват.

Хороший, плохой, злой

А пока мир наблюдал за твиттер-дипломатией американского президента, истекли те самые 48 часов, которые Трамп отвел на принятие решения об ответе на сирийскую историю. Каким будет ответ теперь?

Собственно, вариантов три: дипломатические акции, шайрат-удар и полномасштабный удар по сирийским объектам. Некоторые эксперты, конечно, приводят и четвертый вариант – удар по сирийским объектам и российским военным базам, однако, это, скорее, из области их фантазий.

Первый вариант в виде санкций или переговоров был бы, конечно, наиболее предпочтительным, и США оставляют за собой лазейку для его реализации. Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон еще проводит разведывательные мероприятия для того, чтобы определить виновника химической трагедии в Думе.

Но этот вариант и наименее вероятный – Трамп сам загнал себя в имиджевую ловушку гарантиями военного возмездия, а американский президент (даже нынешний) должен отвечать за свои слова.

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К счастью, время играет в пользу этого варианта. Во-первых, внешние силы всячески пытаются вернуть ситуацию на дипломатический трек (на 12 апреля назначено новое заседание Совета Безопасности ООН), и, во-вторых, шансы на дипломатическое решение резко повысятся после того, как/если в Думу, где уже находится российская военная полиция (привет всем тем, кто говорил, что русские сбежали на свои базы) приедет миссия Организации по запрещению химического оружия. После этого бомбить Сирию Трампу будет уже не комильфо – расследование-то официально началось. И если Москва не занимается авантюризмом, то его итоги предсказуемы. Позиция российских властей, которые провели расследование, базируется на тезисе "никакой химической атаки не было вовсе". Значит, миссия ОЗХО не найдет следов применения химического оружия, то есть обвинять будет просто некого.

Второй вариант – шайрат-удар – предполагает нанесение демонстративного ракетного удара по какому-нибудь условному сирийскому сараю. Или же по военному объекту, но без его повреждения (как год назад по авиабазе Шайрат, когда в ходе попадания по базе более чем десятка ракет даже не была разрушена взлетно-посадочная полоса) То есть все стороны останутся в выигрыше. Американцы исполнят слово, россияне собьют часть ракет и продемонстрируют готовность защищать Сирию, а сирийцы сохранят военные возможности для продолжения победного марша в гражданской войне.

Наконец, третий вариант – полномасштабный удар по сирийским военным объектам – самый плохой. Он несет колоссальное количество рисков. Прежде всего, российский ответ. Некоторые эксперты (в том числе и российские) уверены, что Москва не сдержит слово и "утрется", отреагировав на американский удар лишь риторически. К сожалению, наличие этой веры и делает удар вероятным (в отношении КНДР, например, была стопроцентная уверенность в ответе Кима, поэтому удара и не было).

А Москва ответит. Должна ответить. И не только потому, что удар без ответа обнулит все российские достижения на Ближнем Востоке за последние годы. Удар без ответа покажет, что Россия является "бумажным тигром", и ее слово ничего не стоит. А значит, после Сирии Москве, возможно, придется "утираться" после американского ракетного удара по Донецку.

Сейчас Кремль делает все для того, чтобы донести до американских партнеров гарантию своего ответа. И, судя по всему, как минимум до Пентагона эта позиция донесена. Услышит ли ее Трамп? Его второй и третий твиты позволяют надеяться, что уже услышал.

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