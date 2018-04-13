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    В Минобороны РФ сообщили, где и как снимался ролик о "химатаке" в Сирии

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    По словам генерал-майор Игорь Конашенков, "жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали".
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Непосредственные участники съемки ролика о "последствиях химической атаки" в сирийской Думе заявили, что видео является постановочным, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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    "Удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей. Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали", — рассказал он.

    Российские военные смогли убедиться, что это те самые люди, запечатленные на видео. По словам Конашенкова, это два медика, работающие в местной больнице в отделении скорой помощи. Они заявили, что "все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами".

    "Во время оказания им первой медицинской помощи в госпиталь вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся поражены отравляющими веществами. Пациенты … и их родственники в панике начали обливать друг друга водой", — сказал представитель Минобороны.

    После того, как все это было заснято на видео, неизвестные "быстро скрылись", добавил Конашенков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.

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