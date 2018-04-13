Эксперты миссии ОЗХО сообщили, когда приступят к работе в Сирии

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Эксперты миссии ОЗХО находятся на пути в Сирию, начнут работу в субботу, 14 апреля, заявил в четверг официальный представитель организации.

"В ответ на многочисленные запросы СМИ подтверждаем, что миссия ОЗХО по установлению фактов находится на пути в Сирию и приступит к работе в субботу, 14 апреля", — говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.

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Напомним, Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".