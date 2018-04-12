Мэттис: угроза военным США в Сирии - повод для применения силы

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Необходимость защитить присутствующих в Сирии американских военных от возможного применения химического оружия является достаточным основанием для того, чтобы президент США Дональд Трамп принял решение о применении силы в Сирии, заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"У нас есть подразделения на месте в Сирии… Опять же, речь о защите наших сил. Я не думаю, что нам надо ждать, когда против нас применят химоружие", — сказал он, отвечая на вопрос одного из конгрессменов о правовых основаниях, на которых США могут применить силу в Сирии в ответ на применение химического оружия.

При этом Мэттис напомнил, что президент может принять решение о применении военной силы в обход конгресса.

Ранее Мэттис заявил, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и умные". В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".