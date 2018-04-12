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    Россия

    Россия не стремится к эскалации в ситуации вокруг Сирии - МИД РФ

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (54)

    (обновлено: )16140
    Как заявила Мария Захарова, позиция предельно ясна и конкретна - власти РФ не стремятся к эскалации, рассчитывают, что у партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы.
    Отреставрированное здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Москва не стремится к эскалации в ситуации вокруг Сирии, надеется на благоразумие западных стран, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его "преступления", — сказала Захарова.

    Вид на район Хомса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества серьезно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и тем более планируемых действий. Никто не уполномачивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна — мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы", — добавила официальный представитель МИД РФ.

    В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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