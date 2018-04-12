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    Сирия обеспечит визит экспертов ОЗХО в Думу - постпред в ООН

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    По словам постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, сирийское правительство выразило готовность облегчить визит экспертов ОЗХО по всем аспектам, чтобы они проверили, были или нет использованы химические вещества.
    Ситуация в Сирии, город Дума в провинции Дамаск, 24 февраля 2015
    REUTERS Mohammed Badra

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Сирия подтвердила готовность обеспечить визит экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в город Дума для изучения сообщений о химатаке, заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.

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    "Сирийское правительство выразило готовность облегчить визит (экспертов ОЗХО — ред.) по всем аспектам. Мы окажем содействие в прибытии команды куда они захотят в Думе, чтобы они проверили, были или нет использованы химические вещества", — сказал Джаафари журналистам в ООН.

    Он подтвердил, что первая группа экспертов организации находится в Бейруте, им уже были выданы сирийские визы. Прибытие в ливанскую столицу второй группы ожидается в пятницу. Власти Сирии готовы выдать визы экспертам на границе.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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