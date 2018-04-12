Разрядка в Сирии: непостоянный Трамп, надежда на мир еще остается

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Пошел на попятную

Напряжение вокруг событий в Сирии пошло на спад. После последних заявлений президента США Дональда Трампа стало понятно, что ожидавшаяся в ночь на четверг военная операция США и союзников против Сирии будет отложена, а, может, и вовсе сойдет на нет.

В четверг, 12 апреля, президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ на применение в сирийском городе Дума химоружия.

По словам Трампа, военный ответ может произойти скоро, или "не так уж скоро".

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ. Где наше "Спасибо, Америка"?", — заявил Трамп в Twitter.

Напомним, еще в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят", но спустя всего несколько минут американский лидер уже выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Контакты между военными РФ и США

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все это время канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался и был задействован с обеих сторон.

"Эта линия существует, и она находится в активном состоянии… В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли военные ведомства РФ и США используют линию взаимодействия, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих в случае ударов в Сирии.

Выход кораблей, самолеты разведки

Утром СМИ писали, что спутники якобы зафиксировали выход российских кораблей с сирийской базы.

Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус. Это следовало из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional. На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

"Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса "Кило" (натовская классификация ДПЛ проекта 877/636 — ред.)", — говорилось в сообщении компании.

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В то же время греческие СМИ писали, что два самолета американской разведки якобы прибыли на греческие остров Крит, где расположена крупная американская военная база. Самолеты приземлились в аэропорту "Никос Казандзакис" неподалеку от Ираклиона. Речь идет о моделях MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые использовались во время операций в Афганистане и Ираке. Самолеты этого типа использовались и в ходе операций США меньшего масштаба в Африке и в Латинской Америке.

По сообщению газеты "Вима", базы США и Великобритании могут сыграть ключевую роль в случае военной операции в Сирии.

Под прицелом британских подлодок

По сообщениям Reuters, на четверг премьер Великобритании Тереза Мэй созвала министров на внеочередное заседание правительства, чтобы обсудить присоединение к возможной военной операции США и Франции в Сирии.

Перед этим газета The Telegraph писала, что британский премьер якобы приказала подводным лодкам Королевского ВМФ переместиться поближе к сирийскому побережью – чтобы государство оказалось в радиусе действия ракет.

Однако источники в правительстве Британии говорят, что еще предстоят "дальнейшие переговоры" с США и Францией, прежде чем будет принято окончательное решение. На данный момент график потенциальных совместных авиаударов не согласован.

По материалам из открытых источников интернет