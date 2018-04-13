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    В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не принял решения по Сирии

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (64)

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    В Белом доме сообщили, что никаких окончательных решений по Сирии пока не принято, американский лидер продолжает изучать данные разведки.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, в которой Вашингтон обвиняет власти страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разрядка в Сирии: непостоянный Трамп, надежда на мир еще остается

    "Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером", — говорится в заявлении Сандерс.

    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

    Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий". 

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