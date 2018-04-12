Где у него кнопка? Twitter-безумие Трампа – прикрытие американских интересов

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Дональд Трамп умеет удивлять. В среду, 11 апреля, чуть ли не половина мира после заявлений американского президента готовилась к третьей мировой войне, а уже на следующий день оказалось, что глава Белого дома только думает и ракетный удар США по Сирии не просто откладывается, а может и вовсе не состояться.

РФ-США: политическая борьба и военное сотрудничество

Трамп посредством своего аккаунта в Twitter оседлал агрессивную волну еще в понедельник: после сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив военных действий.

Уже в среду Трамп фактически подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят".

Но спустя полчаса американский лидер выступил уже в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения.

Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все это время канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался и был задействован с обеих сторон.

Впрочем, Трампу не впервой непредсказуемо вести себя на международной арене. Похожая ситуация была и с северокорейским лидером Ким Чем Ыном, которому глава Белого дома откровенно угрожал и с которым мерился ядерными ракетами. В итоге, военного столкновения, к счастью, не случилось – Трамп и Ким Чен Ын должны сесть за стол переговоров.

Америка готова к диалогу, но только на своих условиях

Чего добивается Трамп подобным непредсказуемым и странным поведением? Цель и мотивация американского лидера в целом понятны: добиться признания главенства и доминирующего положения Америки в мире, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Он считает, что американцы хотят проверить, на сколько готовы образцы российских вооружений, о которых заявлял президент РФ Владимир Путин 1 марта во время обращения к Федеральному собранию.

"Трамп предлагает, повышая ставки, предельное военное обострение в Сирии. И вместе с тем предлагает вариант избежать этого столкновения. Но избежать этого столкновения на американских условиях. А призом за это будет, как он написал в Twitter, что "мы в экономике можем помочь – это нам легко сделать". Мне кажется, это такое предложение к танцу, но в американской манере. Сначала нахлестать по щекам и всем остальным, чаще, местам, а потом сказать, что давай потанцуем, будем со мной дружить, ты слушай, что я тебе говорю, приказываю делать", – сообщил политолог.

Но вопрос в том, на сколько сейчас России и Владимир Путин готовы слушать то, что говорит Америка и "продолжать оставаться в полусогнутой оборонительной позиции", добавляет эксперт.

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Трамп – непрофессионал, пугающий весь мир

Политический эксперт Николай Спиридонов подчеркивает, что Трамп – не классический политик, а выходец из бизнеса, и слишком легкомысленно относится к своим постами в Twitter.

"Я, как политический консультант, если бы я консультировал Трампа, я бы посоветовал ему меньше писать в Twitter. Потому что пиар ему не особо нужен – и так о нем, как о президенте самой могущественной на сегодня страны мира, все говорят. Но эти сообщения иногда вызывают у людей панику. У меня половина ленты в Facebook готовится к третьей мировой войне", – рассказал политолог.

По его мнению, для Трампа и США в целом было бы лучше, если бы Трамп лучше выверял свои тексты, потому что там действительно наблюдаются резкие смены настроения.

"Скорее всего, это следствие определенной необдуманности и, назовем вещи своими именами, непрофессионализма Трампа как политика. Потому что он хоть и с ошеломляющим успехом выиграл президентские выборы, но большого политического опыта у него нет, и это приводит к различным казусам", – сообщил эксперт, добавив, что мировая общественность волнуется, но реального повода для опасений нет, поскольку нет прямой угрозы военного столкновения.

"Опасное шоу" Трампа

У политического аналитика Дмитрия Корнейчука – свое видение конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Он уверен, что Трамп и Путин уже обо всем договорились в рамках "Большой сделки" по разделу сфер влияния в мире, а все происходящее – лишь имитация борьбы для внутренних элит (чтобы не обвинили в сговоре и поражении "идеологическому противнику").

Но даже Корнейчук опасается, что "масштабное шоу Трампа" может выйти из-под контроля.

"Понятно, что с Россией согласовали. Но ведь опасно устраивать подобные имитации с большим количеством боевой техники. Ведь ситуация всегда может выйти из-под контроля. Где гарантия, что какая-то ракета случайно (или не случайно) не попадет в российскую базу в Сирии? Или российский самолет или военные не окажутся на какой-то базе Асада, которую будут бомбить? Вариантов множество. Учитывая, сколько даже в США противников "Большой сделки", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Он добавляет, что Трамп слишком любит шоу, а рядом нет человека, который может его осадить в нужный момент.