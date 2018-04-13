Вдовенко: обострение в Сирии на руку Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать отрицательную динамику. По мнению экономистов влияет на это теперь не только возможная масштабная торговая война между США и Китаем, но и вероятный конфликт между силами коалиции и Сирией. А то, что в возможный вооруженный конфликт может быть втянута Россия — только подливает масла в огонь. Как и ожидалось, рынки отреагировали на обострение риторики между США и Россией негативно.

Российский рубль резко ускорил падение по отношению к американскому доллару. Сейчас валюты торгуются у отметки 64 рубля за доллар. Евро подорожал до двухлетнего максимума и превысил уровень 80 рублей за евро. Российские индексы двигаются разнонаправленно. Все европейские индексы ушли в красную зону. Реагирует на обострение конфликта нефть — фьючерсы потихоньку дорожают. Растут и котировки драгметаллов, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о первых признаках движения капиталов в тихие гавани.

О ситуации на мировых рынках, и как это повлияет на Украину, рассказал заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма", руководитель Программы исследования экономической интеграции Украины в ЕС Юрий Вдовенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете пояснити економічні наслідки такого політичного загострення? Те, що ми зараз спостерігаємо — це короткотермінові речі або варто чекати, що вони матимуть продовження?

— Ви, власне, самі сказали, що вчора всі слідкували за новинами. Я так думаю, що і сьогодні буде це продовжуватися. І не тільки сьогодні. Тому, безперечно, поки що ми бачимо короткострокову реакцію, ринки вже зреагували на обмеження, які пов'язані, наприклад, з алюмінієм, чи загостренням ситуація на Близькому Сході може призвести до перебоїв з нафтою, то це короткострокові наслідки. Про довгострокові, безперечно, також слід говорити, тому що гроші люблять, звичайно, тишу. Військові дії, які на сьогодні виглядають, їх ескалація є дуже ймовірною, то безперечно це буде впливати на подальше падіння і фондових індексів, і, зрозуміло, що в Росії економічна ситуація погіршуватиметься.

Вся ця ситуація на ринках, європейських, зокрема, чи вплине на ціни тих категорій продукції, які імпортує та експортує Україна?

— Безперечно. Світ сьогодні настільки глобальний, що якщо метелик в одному кінці світу махне крильцями, то це позначиться на іншому кінці світу. Ясно, що ми вплетені в глобальні ланцюжки доданої вартості. І тут буде стояти питання, чи зможемо ми оперативно та активно скористатися можливостями насправді, які відкриває кожна криза, і зайняти ті ніші, які сьогодні будуть втрачати російські виробники.

Про які ніші йдеться?

— Про ту саму металургію, наприклад, сьогодні кон'юнктура насправді досить непогана на світовому ринку. Ясно, що по алюмінію дуже сильно скоротиться пропозиція в зв'язку з санкціями проти Росалу, то тут на сьогодні важко спрогнозувати, як будуть заповнюватися ці прогалини фактично. Але в цілому по металургійному комплексу є в нас можливість наростити обсяги експорту.

Щодо нафти і газу, зараз ф'ючерси дорожчають щодо нафти, а ціна газу прив'язана в тій чи іншій мірі до ціни на нафту. Наскільки це може вплинути на нашу економіку?

— Щодо нафти — тут все-таки більше грає на це зростання, хоча воно на сьогодні йде значне, дійсно. Ситуація на Близькому Сході, загроза головна в тому, що внаслідок військових дій можуть просто зменшитися обсяги поставок. Але насправді є багато охочих знову ж таки збільшити свої поставки. То я не думаю, що тут можна очікувати більшого зростання саме на ф'ючерси по нафті. А для України тут насправді більше грає ситуація з "Північним Потоком-2", ніж ці коливання нинішні.

В умовах, коли традиційні ринки коливаються і демонструють нестабільність інвестор намагається знайти якісь тихі гавані, куди можна завести гроші. І використовують або ринки драгметалів, або ті самі криптовалюти. Чи варто чекати, що з традиційних ринків будуть виводити гроші на такі нетрадиційні ринки, які поки що не дуже реагують на політичну ситуацію?

— Я думаю, що різко реагувати зараз поки що інвестори не будуть. Безперечно, в такій часи всі згадують про золото, про інші можливості. От ви згадали про новий інструмент — криптовалюти. Все-таки все буде залежати від розгортання подальшої ситуації. І без якихось подальших різких кроків тут не слід очікувати, що дійсно підуть серйозні перетоки, інвестори почнуть тікати з своїх традиційних місць.

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Як американські ринки реагують на це напруження?

— Як правило, все-таки всі хвилі починаються з азійських ринків. Тому зараз більше по азійських ринках можна бачити тенденції, американські завжди трошки з запізненням, повільно реагують. Тому все-таки в короткостроковому періоді тут поки що немає, про що говорити. А довгостроковий — будемо бачити.

До чого варто зараз приготуватися українському уряду, щоб встигнути або скористатися можливостями, або вчасно відповісти на ті виклики, які кожна криза створює?

— Треба насамперед по основних позиціях, які ми, власне, обговорювали, по сировинним ринкам, по позиціях основного експорту спробувати змоделювати, розглянути по кілька сценаріїв і потім слідувати за ними. Тобто ці рекомендації, в принципі, працюють для будь-якої ситуації. І насправді те, що ми сьогодні бачимо — це ситуація, яка виникла не вчора, це режим санкцій, який вже діє понад 3 роки. І просто він потроху затискає РФ в певних рамках. І не варто говорити, що саме сьогодні треба до чогось готуватися. Цей план насправді вже має бути, і треба передбачати різні сценарії. Сценарій поки що найбільш ймовірний, що зростатиме цей санкційний тиск на Росію, і наслідки, в принципі, зрозумілі.

Деякі українські економісти попереджають, що головне, аби падіння російського рубля не відобразилося на курсі гривні. Чи варто чекати, що і гривня відреагує на ситуацію з російськими індексами, російським рублем?

— Ризик такий, безперечно, залишається. Хоча на сьогодні дійсно, ви праві, прив'язка вже не така, як вона була кілька років тому. Попри те, що все одно РФ насправді лишається головним зовнішнім торговельним партнером України, як це не парадоксально навіть, але зв'язки дійсно зменшуються. Та ж сама зовнішня торгівля, в принципі, торгується не через рубль, а через долар. Кількість наших громадян, які працюють в РФ, сьогодні в рази менше, і про це так само і офіційна статистика НБУ говорить, і експерті оцінки. Тобто очікувати сьогодні такого серйозного впливу від девальвації російського рубля на гривню, напевне, що не слід.

Чи варто чекати, що в разі, якщо буде повноцінна ескалація в Сирії, що все це переросте вже в глобальну і політичну, і економічну кризу достатньо тривалу?

— Буквально вчора з колегами згадували, що існує такий собі годинник, на якому визнані світові науковці виставляють час, який означає ризик виникнення ядерної війни. В часи Карибської кризи, якщо не помиляюся, там за 15 хвилин 12-ї було, 12 — це означає час початку війни. Зараз навіть коли була ескалація пов'язана з КНДР, за 5 хвилин 12 ця стрілка знаходилася, то безперечно, що ймовірність дуже висока. Але тут, я думаю, все-таки питання не до мене і навіть не до Путіна, а до президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук заявлял, что нагнетание вокруг Сирии — игра Трампа для американских телезрителей.

А директор программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолий Амелин отметил, что падение на фондовом рынке РФ отразится на всей глобальной экономике.