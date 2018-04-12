Альянс во главе с США нацелился на Сирию: варианты и риски

Владимир Матвеев, обозреватель

В связи с обострением ситуации вокруг Сирии и дискуссий по Ирану, США формируют военную коалицию против Дамаска, но, невзирая на резкие заявления президента Трампа, при рассмотрении вариантов проведения военной операции, западные эксперты отмечают высокие риски каждой из них, ведущие к росту эскалации. США еще "дорабатывают план своих действий".

В ближайшие 48 часов администрация Трампа собирается принять решение, каким образом ей отреагировать на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Президент Дональд Трамп заявил, что США изучают улики, подчеркнув, что рассматривается применение силы.

Между тем, Трамп, судя по тональности и содержанию своих твитов на протяжении мене одного часа – не принял на момент публикации окончательное решение.

Согласно СМИ США, администрация Трампа рассматривает различные возможные варианты проведения военной операции по территории Сирии.

В этом контексте, Дональд Трамп в среду встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, чтобы обсудить приготовления к возможному ракетному удару по Сирии, сообщают источники Bloomberg. По данным источников, "удары вряд ли будут нанесены в ближайшие часы — Соединенные Штаты еще дорабатывают план своих действий".

Президент Трамп еще не принял окончательного решения о военном ударе по Сирии, он остается одним из вариантов действий Вашингтона и его союзников, сообщила в среду представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Аналитики из агентства Stratfor прогнозируют, что потенциальная военная операция США затронет места, которые ассоциируются с сирийской химической программой и авиабазами, складами вокруг Дамаска, а Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol предупреждает пассажирские авиакомпании о возможных ракетных атаках в воздушном пространстве Сирии.

Читайте также: Сирия. Весь остальной мир уже на грани

Эксперты оценили риски нескольких вариантов возможных операций по Сирии. Согласно одному из них, возможно нанесение ударов по нескольким целям и увеличение количества ударов, выполняемых за один день. Серия ударов может также продолжаться несколько дней, при этом поддержку американским войскам, вероятно, окажут союзники – Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

В заявлении компании Eurocontrol говорится, что воздушные налеты с возможным использованием самонаводящихся ракет и ракет типа "воздух-земля" в регионе Восточного Средиземноморья могут проходить в течение следующих 72 часов.

"Нынешняя жесткая риторика — это нечто большее, чем просто угрозы, пишут журналисты Аллан Кэсседи, Пауль-Антон Крюгер, Майк Сцимански в Süddeutsche Zeitung, — Перспективы того, что в Совбезе будет найдено решение, исключающее военный удар, все больше стремятся к нулю". СБ ООН так и не принял резолюцию по Сирии.

По мнению журналистов, возможны "точечные авиаудары по местам дислокации сирийских ВВС, которые могут быть связаны с атакой в Думе, а также по объектам секретной программы по разработке химоружия, оружейным заводам, (…), логистическим базам. Не исключает Вашингтон и ударов по объектам, которые поддерживает Иран, блокировки воздушных транспортных путей через Ирак".

Издание напоминает, что для "этих целей должны быть использованы крылатые ракеты, которые размещаются на борту эсминца USS Donald Cook, приближающегося к берегам Сирии, или эсминца USS Porter, который находится в восточном Средиземноморье".

"Франция, со своей стороны, располагает истребителями Rafale, размещенными в Иордании и ОАЭ, а также оснащенными крылатыми ракетами сторожевыми кораблями в Средиземном море. Великобритания имеет базу ВВС на Кипре, а в Средиземном море на патрулировании находится ее подлодка с крылатыми ракетами на борту", — пишет Süddeutsche Zeitung.

По данным военных экспертов, проблема для США — это то, что в регионе присутствуют вооруженные силы ряда стран. Если Вашингтон не собирается вступать в открытый конфликт с Москвой и идти на риск полноценной войны, войскам США "следует быть предельно осторожными, чтобы ни в коем случае не задеть российских военнослужащих", пишет The National Interest.

"Скорее всего, США заранее предупредят русских, а затем нанесут ракетные удары по каким-либо объектам режима Асада", — сказал эксперт по Сирии в Центре новой американской безопасности Илан Голденберг, пишет Los Angeles Times.

Как пишет Изабель Лассер в Le Figaro, с августа 2013 года ситуация с силами, присутствующими в Сирии, усложнилась, после выхода на сцену новых военных игроков, в частности России, Ирана и Турции. "Тесное соприкосновение войск, а также отказ российских сил в предоставлении доступа их западным соперникам в зоны, которые они контролируют с помощью своих самолетов и средств ПВО, делает довольно трудной любую операцию, потенциально более амбициозную, нежели политический или дипломатический удар, направленный против сирийского режима. Так, авиаудар Дональда Трампа в апреле 2017 года ничего не изменил в ситуации в Сирии".

Напомним, ранее президент Трамп призвал Россию готовиться к грядущему ракетному удару в Сирии. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и "умные", – заявил Трамп. Он также осудил Россию за поддержку сирийского президента Башара аль-Асада.

Однако, менее чем через час после такого предупреждения Трамп в другом tweet, в другой тональности предложил России помочь с экономикой и задался вопросом о прекращении гонки вооружений.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас, и это включая холодную войну. Для этого нет причин. России нужна наша помощь в экономике. Что-то, что было бы легко сделать, и всем народам нужно работать вместе. Остановим гонку вооружений?" — задается вопросом Трамп.

Сообщается, что сенаторы рассматривают также вариант, предусматривающий ужесточение санкций против Тегерана и Москвы.

Париж, Лондон и Вашингтон – "три главных действующих лица, выступивших против химатаки лета 2013 года, — после произошедшей в субботу химатаки много раз переговаривались по телефону и высказались за международный ответ "с применением силы", угрожая военными ударами", — пишет Лассер.

Дональд Трамп ранее заявил о том, что у США есть "множество вариантов" военного удара по Сирии и что Вашингтон координируют свои действия с союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что, если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким", — передает Радио Свобода.

Между тем, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявила ранее, что Лондону необходимо больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

Премьер-министр Великобритании Мэй созвала экстренное заседание кабинета министров, которое состоится 12 апреля. Участники обсудят сирийский конфликт и реакцию Великобритании на предполагаемое применение химического оружия в Сирии.

Британская сторона не подтвердила прямого участия в военной операции в Сирии, передает DW. Однако, по данным The Telegraph, британские субмарины уже получили приказ подойти к территории Сирии на достаточное для запуска ракет расстояние. Медиакомпания BBC со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что "премьер готова поддержать военный удар по сирийской территории, не дожидаясь согласия парламента".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение будет принято "в ближайшие дни", и что любые авиаудары будут нацелены на правительственные химические объекты.

Израиль, несмотря на то, что наносит удары по сирийским объектам, согласно ВВС, "публично не признает своей роли в конфликте".

"Хотя своими заявлениями американский президент "поставил самого себя под давление, не исключено, что он примет решение против поспешного возмездия. (…) Во-первых, в Сирию отправилась делегация из ОЗХО, чтобы произвести анализ событий в Думе, — считает Андреас Рюш. — Во-вторых, США сейчас располагают в регионе средствами, достаточными только для очень ограниченного военного удара. (…) В-третьих, Трамп хочет удостовериться, что из-за военного удара США не окажутся втянутыми в долгосрочный конфликт", — пишет Neue Zürcher Zeitung.

Напряженность в Сирии усилилась после предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте в минувшую субботу. США и несколько их союзников возложили ответственность на сирийские войска, в то время как Сирия и Россия отрицают, что вооруженные силы президента Башара Асада осуществили химическую атаку.

По состоянию на настоящий момент под вопросом не только виновная сторона, но и сам факт химической атаки, сообщает The National Interest.

Наиболее воинственные из американских политиков — такие как сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и Сьюзан Коллинз — уже призвали к военному вторжению в Сирию. Между тем, как отмечает Дейв Маджумдар в статье в The National Interest это "лишь немногие из хора голосов, призывающих Трампа отложить запланированный вывод американских войск из раздираемой войной страны в связи с разгромом ИГИЛ".

"Мы должны принять решение по этим вопросам, особенно Сирии", — цитирует Трампа американское издание.

Однако какими военными возможностями Вашингтон располагает в Сирии? "В настоящий момент я ничего не могу исключить", заявил министр обороны Мэттис из Пентагона, сообщает The National Interest. По словам главы Пентагона, США еще оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии.

В этом контексте Мэттис не дал прямого ответа на вопросы репортеров о том, "как именно США намереваются нанести удары по сирийским складам с химическим оружием". В любом случае, "определяющий фактор — это особая точность, чтобы ни в коем случае не пострадали российские войска", сообщает американское издание.

По мнению экспертов, не существует простых военных вариантов, решений в Сирии, и даже ограниченная операция приведет к эскалации. Между тем, ряд экспертов склоняется к рассмотрению варианта проведения ограниченной военной акции, нанесению "точечных ударов".

Чтобы уменьшить риск, "американские самолеты могут применить ракеты класса "воздух-поверхность", запускаемые вне зоны поражения ПВО". Как сообщается, "они способны поразить цели в Сирии, а пилот при этом не будет заходить в воздушное пространство страны. "В последние годы Израиль неоднократно использовал эти ракеты для ударов по Сирии, в последний раз — в понедельник, когда ракеты попали по авиабазе в центральной Сирии", — пишет Los Angeles Times.

"Я убежден, что для ликвидации вероятных целей понадобится предельная точность. Существует ряд возможностей нанесения точечных ударов, включая крылатые ракеты. Запускать их можно как с воздуха, так и с воды — возможно, даже в обход авиации", сообщил Марк Ганцингер, бывший пилот Б-52, а ныне эксперт Центра стратегического и бюджетного анализа", — сообщает The National Interest.

"Помимо близости стратегически важных объектов, сочетание оружия и его носителя, подходящего для удара (или даже нескольких) будет зависеть от таких факторов, как вид цели, ее защищенность, мобильность, и так далее", — сказал Ганцингер.