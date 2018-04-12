В шаге от войны. Весь мир в ожидании: когда Америка ударит по Сирии?

РИА Новости Украина

Ожидавшаяся уже в ночь на четверг военная операция стран Запада против Сирии отсрочена, но при этом не отменена. Когда США и союзники нанесут удар и каким образом это будет сделано, пока остается не ясным.

Еще в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп, казалось, подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят", но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

Решение еще не принято

Однако градус напряженности вокруг Сирии к вечеру начал спадать. Первым "хорошие" новости сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, который заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, сообщает РИА Новости.

По словам министра, американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента". На это заявление отреагировали и рынки — рубль, который за последние три дня серьезно "просел" относительно доллара и евро, вечером торговался в легком плюсе к этим валютам.

Позже и Белый дом дал понять, что военной операции в ближайшие часы ждать не стоит. По словам представителя администрации США Сары Сандерс, Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени.

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"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии и означает ли последняя публикация в Twitter Трампа, что решение об ударе по Сирии уже принято.

Она также отметила, что консультации с партнерами и союзникам США по этому вопросу продолжаются. Она отметила, что "президент оставляет ряд других вариантов по Сирии, помимо ракетного удара".

Враждебный тон сохраняется

Однако помимо относительно позитивных заявлений из Белого дома вновь прозвучала и жесткая риторика в адрес России. По словам Сары Сандерс, "Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку (в сирийской Думе)".

Более того, представительница Белого дома заявила, что Вашингтон не исключает возможного удара и по российским силам в Сирии. Отвечая на вопрос журналистов, что означают угрозы Трампа в адрес России и возможны ли столкновения США с российскими вооруженными силами, Сандерс заявила: "Это означает, что все варианты рассматриваются".

Она также заявила, что РФ, по мнению американских властей, не смогла гарантировать неприменение Сирией химического оружия. По ее словам, РФ выступала гарантом того, что химоружие не будет использовано в Сирии.

"Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на шесть различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада", — сказала она журналистам на брифинге.

Сандерс отметила, что Россия проявила себя "с плохой стороны", но выразила надежду, что это поведение изменится.

В свою очередь директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что время мягкой политики США в отношении России прошло.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

Когда ждать атаки?

Как отмечала Сандерс, вопрос сроков и способа ответа США на якобы имевшую место химатаку в Сирии остается открытым. Между тем западные СМИ со ссылкой на источники уже сообщают о возможных сроках.

Так, британская газета в Telegraph со ссылкой на источники пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Удар по САР якобы может быть нанесен уже в четверг вечером. По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.

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В свою очередь, британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си также со ссылкой на источники уточняет, что Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, которое теоретически могло отсрочить сроки операции.

"Тереза Мэй, похоже, готова присоединиться к боевым действиям против режима (президента Сирии Башара) Асада без предварительного согласия парламента, заявили Би-би-си осведомленные источники", — сообщил телеканал.

По словам источников, Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке. Кроме того, она не хочет задерживать в принятии решения президента США Дональда Трампа и стремится избежать задержки, которую вызовет согласование вопроса в парламенте.

Американские СМИ при этом дают другую информацию. США и союзники, возможно, нанесут удар по Сирии не раньше конца недели — об этом сообщил телеканал CNN снова со ссылкой на источники. Телеканал отмечает, что Трамп продолжает участвовать в активных консультациях с партнерами, главным образом президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мэй, по скоординированным действиям. Однако лидеры еще не достигли твердой договоренности о масштабах или сроках удара, отметили чиновники.

Между тем дипломаты продолжают работать над разрешением складывающейся опасной ситуации. В постпредстве Перу при ООН (председатель Совета безопасности в апреле) сообщили, что в 10.00 (17.00 по Киеву) в четверг совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме "Поддержание мира и безопасности", которые запросила Боливия. С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН. При этом Боливия ранее в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с "эскалацией риторики" по Сирии и угроз односторонних действий.

Реакция в мире

На угрозу ударов по Сирии первыми отреагировали и мировые фондовые биржи. Торги накануне проходили с небольшим снижением, тогда как 10 апреля фондовые индексы США добились максимального дневного прироста за месяц в ожидании данных по инфляции и денежно-кредитной политике США.

Как писало РИА Новости Украина, разновекторную направленность показывают и мировые котировки на нефть. Во вторник они выросли на максимальную величину за 16 месяцев, подорожав на 3%, однако уже в среду на азиатских рынках нефть марки Brent подешевела на 0,3% — до 70,79 доллара за баррель. Что касается валютного рынка, то курс доллара постепенно снижается по отношению к основным мировым валютам, торгуясь по курсу к евро 1,235. По данным аналитиков, это связано с тем, что инвесторы вновь готовы приобретать "рисковые" активы на фоне ослабления опасений торговой войны между США и Китаем.

Таким образом, мировые биржи пока слабо верят в возможность ракетного удара США по Сирии и усиление военного противостояния между Россией и Америкой. Однако волатильность котировок свидетельствуют о том, что инвесторы сильно нервничают, поэтому как активно продают, так и скупают акции, валюту и сырьевые товары. На фондовых и валютных рынках активизировались спекулянты, готовые проводить рисковые операции в условиях международного политического обострения.

Также накануне стало известно, что европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов. При этом кувейтские авиалинии Kuwait Airways приостановили выполнение рейсов в столицу Ливана Бейрут в связи с угрозами удара по Сирии. В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра, согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов. Французская авиакомпания Air France также изменяет маршруты некоторых полетов.