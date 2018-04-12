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    Клуб обозревателей

    Мир на волоске. США готовят удар по Сирии: последствия

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (46)

    (обновлено: )161159
    Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" 10 апреля выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море.
    Штурмовики ВВС США A-10 Thunderbolt II. Архивное фото
    wikipedia

    Александр Хроленко, военный обозреватель 

    Совет Безопасности ООН 10 апреля отклонил компромиссный проект резолюции по расследованию химической атаки в сирийском городе Дума, подготовленный при участии России и Швеции. Против выступили четыре страны, включая США и Великобританию. 

    Ранее в ходе заседания Совбеза Россия заблокировала американский проект резолюции о расследовании химических атак (в котором вина априори возложена на Дамаск).

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие: новый международный скандал после "дела Скрипаля"

    Несмотря на отсутствие доказательств применения химоружия в Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть много вариантов военного ответа. Американцы пытаются создать международную ударную коалицию, и ведут соответствующие переговоры. Похоже, США стремятся к новой большой войне. 

    Американский президент пообещал, что поддерживающие сирийского лидера Россия и Иран заплатят за это "большую цену". И сразу после заявления Трампа, в ночь на 9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому Тифор в провинции Хомс (из воздушного пространства Ливана). Сирийские ПВО уничтожили пять ракет, до аэродрома долетели только три. И все же погибли и получили ранения 14 человек, включая военнослужащих Ирана. 

    Таким образом, Израиль, региональный союзник Вашингтона, помогает раскручивать спираль эскалации сирийского конфликта, невзирая на действующие с 2015 года российско-израильские договоренности о координации действий в Сирии для предотвращения открытия огня друг по другу. 

    Американская трагедия

    Ракетный обстрел 9 апреля примечателен тем, что сирийская авиабаза Тифор – это десятки укрепленных объектов, рассредоточенных на площади свыше 12 кв. километров. Восьми израильских ракет для серьезного ущерба явно недостаточно. 

    Для сравнения: годом ранее сирийскую авиабазу Шайрат (в этой же провинции) американцы атаковали 59 крылатыми ракетами Tomahawk, и без особого ущерба. Скорее всего, ограниченный удар Израиля – это проверка системы ПВО перед массированным применением американской коалицией ракетного оружия по объектам правительственной армии САР и, возможно, по позициям союзников Дамаска.

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Химатака в Сирии: мир на грани войны

    Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" 10 апреля выдвинулась из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море (корабли преодолеют 5600 миль примерно за семь суток). В составе авианосной группы – ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". 

    Ранее к берегам Сирии были направлены ракетные эсминцы "Дональд Кук" и "Портер". Всего на борту перечисленных кораблей – более 500 крылатых ракет Tomahawk и до 7 тысяч военнослужащих. 

    Веб-сайт Евроконтроля (EASA) 11 апреля уведомил о возможном ракетном ударе по Сирии в течение в течение следующих 72 часов. А издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что американский эсминец "Дональд Кук" в акватории Средиземного моря может нанести ракетный удар по Сирии в любой момент. И можно прогнозировать резкое обострение ситуации в Сирии в ближайшие семь дней. 

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    Негативное для США развитие событий в сирийской кампании прогнозируют Foreign Policy, The New York Times, The Guardian, NBC News, The National Interest и другие авторитетные западные издания. 

    Все тщетно. Пожалуй, на сирийском ТВД американская трагедия неизбежна. Занавес уже поднят, Трамп взмахнул дирижерской палочкой, и призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США по Сирии. 

    ​Пока речь идет лишь о Сирии, но военные конфликты развиваются по своим законам.

    Позиция России

    Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от начала боевых действий под надуманным предлогом. Российский центр по примирению в Сирии опроверг сообщения о химической атаке в городе Дума. И в Совете Безопасности ООН 10 апреля Россия вновь констатировала, что будет рассматривать авиаудары по Сирии как военное преступление. 

    Представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца и местные жители ищут выживших после авиаудара в сирийском городе Дума
    Abd Doumany/AFP
    Повод заДУМАться

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил коллег в США, что российские системы ПВО начнут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по Сирии окажутся российские военнослужащие. Правила игры понятны. Российские истребители уже совершили предупредительный облет американского эсминца "Дональд Кук" вблизи сирийских территориальных вод.

    У России в Сирии достаточно средств огневого поражения. В Тартусе и Хмеймиме российская войсковая группировка располагает эффективными ЗРК С-300 и ЗРС С-400, а также истребителями Су-30СМ. Объектовый характер сирийской системы ПВО не позволяет защищать всю территорию страны. Но российские орбитальные спутники и самолет радиолокационной разведки в сочетании с многочисленными комплексами войсковой ПВО сирийской армии позволяют создать достаточно непроницаемую сеть для "Томагавков". Необходимо учитывать также ударные возможности береговых ракетных комплексов "Бастион" и российских подводных лодок в Средиземном море.

    Вероятность массированного удара американской коалиции по позициям и объектам сирийских правительственных войск более чем высока. Причем рекомендованные президенту США сценарии имеют в основе развернутую и длительную операцию. Для многих стран в Средиземноморском регионе и в мире наступает время испытаний. 

    Мнение автора может на совпадать с мнением редакции

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