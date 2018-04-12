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    Спутники зафиксировали выход российских кораблей с сирийской базы

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (46)

    (обновлено: )52241
    На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера и две подлодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.
    Сторожевой корабль ВМФ РФ Адмирал Григорович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус. Это следует из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional.

    На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

    "Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса "Кило" (натовская классификация ДПЛ проекта 877/636 — ред.)", — сказано в сопровождающем снимки сообщении компании.

    Еще в понедельник после появления сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия. В среду Трамп сначала подтвердил, что скоро нанесет удар по Сирии, написав в Twitter, что России, которая обещала сбивать все ракеты, выпущенные по САР, стоит быть готовой, так как "они скоро прилетят", но спустя некоторое время выступил с заявлением в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

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    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Сирия. Весь остальной мир уже на грани

    Ранее издание Stars & Stripes сообщило, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море.

    В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

    В минувшую среду стало известно, что европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов.

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