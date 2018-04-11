В шаге от войны. Россия vs США: чем сильны обе стороны

После предполагаемой химической атаки на сирийский город Дума Россия и США обменялись угрозами на случай применения одной из сторон ракетного удара.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские "умные ракеты" могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии.

Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, ранее заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

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Аналитики Stratfor считают, что новая операция США, скорее всего, затронет места, которые ассоциируются с сирийской химической программой, и авиабазы вокруг Дамаска: авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.