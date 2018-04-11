МИД РФ: "умные ракеты" США уничтожат доказательства химатаки в Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. "Умные ракеты" США, о которых говорит президент страны Дональд Трамп, могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала Захарова в Facebook.

"А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" — добавила она.

Ранее Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.