Аналитики Stratfor назвали базы в Сирии, которые могут атаковать США

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Эксперты американского аналитического центра Stratfor назвали наиболее вероятные базы в Сирии, по которым США вместе со своими союзниками могут нанести удар в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.

Как говорится на сайте центра, США намерены провести более масштабную операцию, чем в апреле 2017 года, когда корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому "Шайрат", заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием, хотя доказательств этого представлено не было.

Аналитики считают, что новая операция США, скорее всего, затронет места, которые ассоциируются с сирийской химической программой, и авиабазы вокруг Дамаска, в частности, авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе. Эксперты полагают, что целью США является не сдерживание Дамаска, а ослабление возможностей сирийского правительства проводить вменяемые им химические атаки.

По мнению экспертов, серия ударов может продолжаться несколько дней, при этом, вероятно, что поддержку американским войскам окажет один или несколько союзников страны – Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

Аналитики отмечают, что такая операция потребовала бы больших ресурсов, например, использование находящихся в США авианосцев. Как сообщалось ранее, американский авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния для похода в Средиземноморье. В аналитическом центре отмечают, что авианосцу потребуется неделя, чтобы достигнуть средиземноморского региона.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".





Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.