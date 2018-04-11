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    Ситуация накаляется. Премьер Израиля созвал совещание по Сирии

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (22)

    (обновлено: )61507
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с силовиками, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и усиление напряженности на северной границе.
    Лагерь беженцев Вафидин в районе гуманитарного коридора между Дамаском и Восточной Гутой в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с высокопоставленными чиновниками по делам национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщается в Twitter корреспондента израильского Десятого телеканала Барака Равида.

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    "Нетаньяху сегодня утром созвал совещание с министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба армии Израиля Гади Айзенкотом, советником по нацбезопасности Меир Бен-Шаббатом и другими официальными лицами по безопасности и разведке, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и усиление напряженности на северной границе", — говорится в сообщении.

    Минобороны РФ ранее сообщило, что удар по сирийской базе в понедельник нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

    Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому "Тифор" (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.

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