Ситуация накаляется. Премьер Израиля созвал совещание по Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с высокопоставленными чиновниками по делам национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщается в Twitter корреспондента израильского Десятого телеканала Барака Равида.

"Нетаньяху сегодня утром созвал совещание с министром обороны Авигдором Либерманом, начальником генштаба армии Израиля Гади Айзенкотом, советником по нацбезопасности Меир Бен-Шаббатом и другими официальными лицами по безопасности и разведке, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и усиление напряженности на северной границе", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что удар по сирийской базе в понедельник нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты.

Политическое руководство Израиля и армейское командование страны не подтверждают и не опровергают причастность к удару по аэродрому "Тифор" (Т-4), который два месяца назад уже становился целью израильской бомбардировки как предполагаемое место базирования иранских беспилотников.