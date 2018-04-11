Соцсети: а вам не страшно? Две Мировые Войны начались... случайно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Весь мир замер в ожидании: президент Дональд Трамп пообещавший, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии, обсудил с советниками мощный удар по этой арабской республике. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Однако в Москве опровергли информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Во вторник, 10 апреля, на фоне реальной угрозы американского военного удара по Сирии был созван Совбез ООН, однако ни одна из предложенных резолюций принята так и не была. По информации СМИ в сторону Сирии направляются два американских эсминца. В вою очередь, Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин. Сколь взрывоопасная ситуация в мире заставила изрядно понервничать и украинцев в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook