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    Соцсети: а вам не страшно? Две Мировые Войны начались... случайно

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (26)

    (обновлено: )74311
    Роковые слова "Третья мировая война" заполонили ленты соцсетей - украинцы не прекращают обсуждать обострение международной обстановки вокруг Сирии - США пригрозили "множеством военных вариантов" в связи с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума.
    Ситуация в Сирии, город Дума в провинции Дамаск, 24 февраля 2015
    REUTERS Mohammed Badra

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Весь мир замер в ожидании: президент Дональд Трамп пообещавший, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии, обсудил с советниками мощный удар по этой арабской республике. Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Однако в Москве опровергли информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

    Во вторник, 10 апреля, на фоне реальной угрозы американского военного удара по Сирии был созван Совбез ООН, однако ни одна из предложенных резолюций принята так и не была. По информации СМИ в сторону Сирии направляются два американских эсминца. В вою очередь, Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин. Сколь взрывоопасная ситуация в мире заставила изрядно понервничать и украинцев в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

     

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