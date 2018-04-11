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    Страны EASA уведомлены о риске военной акции в Сирии

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (22)

    (обновлено: )34405
    Как отмечается, уведомление связано с "возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов.
    Женщина на побережье Средиземного моря в Тартусе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Уведомление для авиакомпаний о риске возможной "военной акции" в Восточном Средиземноморье в ближайшие 72 часа было доведено до сведения государств, состоящих в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), сообщил в среду РИА Новости представитель этой организации.

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    "Мы проинформировали страны-участницы агентства", — подтвердил РИА Новости представитель пресс-службы EASA, отметив, что уведомление связано с "возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования".

    В агентстве авиабезопасности состоят 32 европейских государства, включая Великобританию, Францию, Кипр, Грецию, Германию и Испанию.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

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