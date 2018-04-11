Тренд дня: "слово война мелькает чаще, чем слово весна"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Новый скандал вокруг Сирии увеличил риск прямого противостояния США и России в регионе. Напомним, что ряд сирийских оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Несмотря на то, что до сих пор нет ни доказательств причастности к этой атаке сирийской армии, ни даже вообще самого факта химической атаки, представители США пригрозили ответными мерами. Жестче всего отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что Россия и Иран ответственны за поддержку Башара Асада, а самого сирийского президента назвал оскорбительным словом.

Власти в Дамаске эти обвинения опровергли. МИД России заявило, что цель подобных информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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Наряду с этим, накануне на фоне реальной угрозы американского военного удара по Сирии был созван Совбез ООН, однако ни одна из предложенных резолюций принята так и не была.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, сейчас весь мир "затаил дыхание" и ждет ответа Трампа Асаду за химатаку в Сирии, которая не была доказана.

"Как великий и могучий Трамп покажет силу американской демократии?

Не переживайте. Трамп и Путин вместе придумают красочное шоу для народа. Как было с обстрелом ракетами пустой асадовской авиабазы в 2017-м", — отметил аналитик.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с Facebook

По его словам, ранее США в рамках "большой сделки" с РФ, молча наблюдали, как Асад с российской авиацией разнесли в феврале-марте всю Восточную Гуту, зачищая от боевиков "Нусры".

"И весь мир тоже спокойно на это смотрел. Поэтому, если и Трамп захочет пострелять, то "Большую сделку" это не нарушит. А сирийцев никому из глобальных игроков не жалко. Как и украинцев", - уточнил эксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с Facebook

Блоггер Максим Бужанский считает, что ситуация накалилась уже до предела, а мирной развязки может не быть.

"Поглядываю ленту, и ловлю себя на мысли о том, что мне страшно. Флоты, выдвигающиеся куда то там, выезжающие из шахт ракеты. Хмурые люди в форме, сосредоточенно докуривающие последнюю сигарету. Мировые лидеры, такие единые в своем порыве. Вам не страшно за своих детей, а? Или вы думаете, вот так радостно подпрыгивая, за одних, или за других, что это кино? Такой себе боевик, захотел, нажал на стоп, захотел, переключил на комедию. Думаете это еще не то, а вот когда начнется то, вы его сразу распознаете?" — отметил Бужанский.

Он подчеркнул, что когда две мировые войны начинались, никто из участников об этом не знал.

"Это потом стало ясно, походу. Думаете в этот раз всё будет быстро и красиво? Одна сторона (мне <…>, что у вас там за сторона), быстро забьет до смерти другую, и триумфально ограбит? Не. Если бы хоть одна могла, уже б давно грабила другую. Думаете Добро победит, и все? Не. Добро, кем бы оно ни оказалось, для политкорректности скажу, сцепится с Китаем. С Ираном. С КНДР", — предполагает блоггер.

Facebook Макса Бужанского Скриншот с Facebook

При этом, как акцентировал Бужанский, его поражают люди, которые воспринимают ужасающие заголовки новостей с азартом.

"С другой Галактикой погрызется, это ж Добро! Зло может договориться, разделить и сосуществовать. Добро так не может, ему доминировать надо. Больше всего меня поражают люди, с азартом вглядывающиеся в свирепые заголовки новостей. И не боящиеся, что оттуда вырвется война, которую пожрет будущее их детей. Вообще всё пожрет", — подытожил блоггер.

Facebook Макса Бужанского Скриншот с Facebook

Киевские журналист Вячеслав Чечило, напротив, скептически относится к вспыхнувшему конфликту.

"Слово война мелькает в ленте чаще, чем слово весна. Совсем с ума посходили.

Не будет никакой войны. Некому не с кем воевать. Россию просто отключат от SWIFT, а она перестанет поставлять в США алюминий. Это единственная форма войны, которая между ними возможна. Поэтому вместо смазывания автомата, я бы советовал садить картошку", - подчеркнул журналист.

Скриншот с Facebook

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев обратил внимание на американский проект резолюции по Сирии в СБ ООН.

"США конечно капитальные красавцы. Проект резолюции по Сирии предполагает, что обстоятельства газовой атаке в Думе тщательно изучила совместная миссия (СМР) ОЗХО и ОНН, после чего (!) Совбез примет решение о наказании Сирии за угрозу миру в соответствии с Главой VII устава ООН. То есть, тот факт, что эта миссия признает Сирию виновной, под сомнение США даже не ставится. Очевидно, это очень, ну просто очень независимая в своих суждениях структура, раз в Вашингтоне знают о результатах расследования даже до его начала", - акцентировал Ткачев.

Facebook Юрия Ткачева Скриншот с Facebook

Не менее недоверчиво высказался политолог Петр Олещук. По его мнению, статус России на международной арене определяется не местом в Совбезе.

"Ну ок, исключили Россию из Совбеза ООН. Что дальше? Совбез принимает решение с требованием к России убраться из Крыма. Россия отказывается выполнять. Что дальше? Объявят о проведении военной операции? Против ядерной страны? Статус России определяется не местом в Совбезе, а именно:

ядерной "дубинкой"; страхом мира от последствий ее неконтролируемого распада; глубинными коррупционными связями русской и западной политической элиты", — напомнил Олещук

Скриншот Петра Олещука Скриншот с Facebook

Как подчеркнул политолог, Совбез ООН — эффективный механизм ставить на место геополитических карликов, но без ядерного оружия.