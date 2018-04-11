Дипломаты в ООН не смогли договориться по Сирии

РИА Новости Украина

Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел.

Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества. Источником информации были видеозаписи, распространенные некоторыми оппозиционными интернет-порталами и катарским телеканалом "Аль-Джазира", пишут РИА Новости.

Запад тут же обвинил во всем сирийские власти, а также поддерживающих их Россию и Иран. Всего два дня ушло на то, чтобы ситуация накалилась до предела. Дональд Трамп даже отменил поездку в Латинскую Америку, чтобы, как сформулировал это Белый дом, "руководить американским ответом Сирии". Более того, Трамп заявил о большом количестве военных вариантов ответа. А президент Франции Эммануэль Макрон потом озвучил обещание, что союзников Башара Асада это не затронет. При этом доказательств, кроме видеозаписей, никто так и не предъявил.

Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Россия выставила на голосование два документа. Первый — проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. Он был подготовлен еще в январе и доработан в последние месяцы.

Второй — резолюция, поддерживающая отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии" и содержится требование ко всем сторонам конфликта в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.

США в свою очередь вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Основное отличие двух документов в том, кто и как должен определить виновных. США настаивали на том, что новый механизм должен определить виновных в использовании химического оружия в Сирии, после чего СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях, оставив это на усмотрение Совбеза.

Судьба резолюции США была предрешена с самого начала. Именно это подчеркнул перед голосованием постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"Авторы знают, что он (проект резолюции США) противоречит позиции России и не будет принят. Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ", — сказал он.

В свою очередь постпред США Никки Хейли призвала все страны не поддерживать российский законопроект. По ее мнению, американский вариант документа был "минимумом, который может сделать Совбез ООН в ответ на эту атаку" и именно он гарантирует независимое расследование.

В итоге Россия наложила вето на эту резолюцию, а российский проект не набрал девять необходимых голосов, получив всего шесть. В частности, наш вариант поддержал Китай, представитель которого призвал не применять силу. Против выступили семь членов Совета, еще двое — Кувейт и Кот-д'Ивуар — воздержались.

По второй российский резолюции решение приняли не сразу. Заседание Совбеза приостановили, чтобы провести консультации по документу в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. По завершении обсуждений голосование состоялось не в пользу документа. Он тоже не набрал необходимой поддержки. Правда, в этот раз воздержались уже целых шесть членов совета. За выступили пять, против — всего четверо.

Как пояснила незадолго до этого журналистам постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, инициатива России запоздала, так как "ОЗХО уже занимается этим делом".

Между тем Василий Небензя сообщил, что эксперты ОЗХО должны скоро выехать в Сирию. Соответствующее предложение было озвучено им в СБ ООН накануне. Небензя тогда пообещал, что экспертам будут созданы все необходимые условия для работы.

"По нашим сведениям, две экспертные группы миссии ОЗХО должны направиться в Сирию уже в конце текущей недели", — заявил Небензя.

Сама ОЗХО ранее подтвердила намерение отправить миссию в Думу, однако не называла сроки.

Небензя подчеркнул, что если эксперты ОЗХО по каким-либо причинам не смогут попасть в Думу, это вновь станет свидетельством того, что за "спекуляциями на химатаках" скрываются "грязные геополитические игры".

Однако при том, что западные страны приветствуют участие ОЗХО в расследовании, гарантий, что они будут ждать его результатов, нет. Например, представитель госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник объявила, что США точно знают, что в Думе было применено химическое вещество, но пока не могут точно сказать какое. На дополнительные вопросы она отвечать не стала, сославшись на секретность информации. Она признала положительную роль подключения ОЗХО к расследованию, но тут же на вопрос о том, будут ли США ждать ее заключения, категорично сказала: "Я этого не говорю".

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Во вторник же было объявлено, что авианосец "Гарри Трумэн" с самолетами и вертолетами на борту и сопровождающие его крейсер и несколько ракетных эсминцев в среду выйдут из базы в Норфолке в штате Виргиния в направлении Средиземноморья. Пентагон назвал поход плановым. О нем, действительно, сообщалось еще в феврале. Но точные даты и маршрут тогда не назывались.