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    РФ собьет ракеты и будет атаковать в случае ударов США по Сирии – дипломат

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (18)

    (обновлено: )1628210
    Посол России в Ливане спрогнозировал действия своей страны в случае возможных ударов, возможность нанесения которых рассматривают в США. Скандал разгорелся после информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума.
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    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

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    "Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанные "Аль-Манар", — сообщает телеканал.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума.

    МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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