США, Франция и Британия не договорились относительно удара по Сирии - СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. США, Франция и Великобритания проводили расширенные консультации по вопросу нанесения удара по Сирии к концу текущей недели, однако ни один из лидеров трех стран так и не принял твердого решения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам одного из собеседников агентства, США, Франция и Великобритания обсуждали военные операции, которые были бы более масштабными, чем авиаудар в апреле прошлого года, когда США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии "Шайрат", заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием, хотя доказательств этого представлено не было.

Как уточняет агентство, все три страны "обсуждают различные сценарии действий". В частности, как уточнили высокопоставленные чиновники, речь идет о том, чтобы "не дать возможность Асаду осуществить новые атаки, ударив по военным объектам, которые позволяют осуществлять такие атаки".

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США и ряд других государств ранее заявили, что сирийские власти 5 февраля применили химическое оружие против гражданского населения в Думе (Восточная Гута). МИД Сирии назвал безосновательными обвинения в использовании химоружия и решительно осудил такие заявления.