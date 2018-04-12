Трамп застал врасплох советников, пообещав ударить по Сирии - СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп застал врасплох своих советников, когда пообещал послать ракеты на Сирию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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При этом на момент твита никакого решения об ударе по Сирии принято не было, тем более о ракетном ударе, это и повергло в изумление помощников президента, сообщает CNN.

Накануне в Белом доме прошло очередное совещание по возможной военной операции против Сирии. Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге, что Трамп рассматривает "ряд других возможностей", помимо ракетного удара по Сирии.

Напомним, ранее Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.