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    Путин и Нетаньяху обсудили Сирию - Кремль

    (обновлено: )45030
    В ходе разговора Путин и Нетаньяху обсудили "сирийскую проблематику, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому "Тифор".
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по аэродрому "Тифор" в провинции Хомс, сообщает пресс-служба Кремля.

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    "По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ходе разговора "обсуждена сирийская проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому "Тифор".

    "Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", — сообщили в Кремле.

    Кроме того, в свете отмечаемого 12 апреля Дня памяти жертв Холокоста "обе стороны вновь однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Отмечается, что в данном контексте "Нетаньяху обратил внимание, что 9 мая этого года в Израиле будет впервые официально праздноваться День Победы". Условлено о продолжении контактов, добавили в Кремле.

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