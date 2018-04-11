Трамп считает, что Сирия и Россия отвечают за химатаку в Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сирия и Россия несут ответственность за химатаку в Сирии, считает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Москва опровергает применение химоружия в САР, Сандерс сказала, что разведсообщество США предоставило иную информацию на этот счет.

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"Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку", — сказала она журналистам на брифинге.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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По данным СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента.