наверх
12.04.201803:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэй отправила подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии - СМИ

    Тема:

    Сирия: в шаге от третьей мировой (38)

    (обновлено: )28
    По данным британский СМИ, Тереза Мэй созвала срочное совещание кабинета накануне вечером, прервав пасхальные каникулы министров.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии, пишет газета в Telegraph со ссылкой на источники.

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Сирия. Весь остальной мир уже на грани

    Отмечается, что удар по Сирии может быть нанесен уже в четверг вечером. По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.

    Читайте также — Химатака в Сирии: мир на грани войны

    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

    Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    Читайте также: РФ собьет ракеты и будет атаковать в случае ударов США по Сирии – дипломат

    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство