Мэй отправила подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии - СМИ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии, пишет газета в Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что удар по Сирии может быть нанесен уже в четверг вечером. По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.

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Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".