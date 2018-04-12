В сирийской Думе начала работу российская военная полиция

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Российская военная полиция с четверга приступила к работе в сирийском городе Дума, сообщает Минобороны РФ.

"С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", — говорится в сообщении.

Добавляется, что обстановка в городе Дума нормализуется, город перешел под контроль правительства Сирийской Арабской Республики.

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Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".