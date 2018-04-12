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    В сирийской Думе начала работу российская военная полиция

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (46)

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    С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, обстановка в городе нормализуется.
    Ситуация в Сирии
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Российская военная полиция с четверга приступила к работе в сирийском городе Дума, сообщает Минобороны РФ.

    "С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", — говорится в сообщении.

    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Сирия. Весь остальной мир уже на грани

    Добавляется, что обстановка в городе Дума нормализуется, город перешел под контроль правительства Сирийской Арабской Республики.

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    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, сброшенной сирийскими военными.

    Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".

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