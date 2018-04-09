Сирийцы выложили видео ракетного удара по авиабазе

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Сирийское национальное агентство САНА опубликовало видеозапись ракетного удара по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс. Видеозапись размещена на странице агентства в Facebook.

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Удар был нанесен в ночь на понедельник, США заявили о своей непричастности. По данным САНА, есть жертвы. По данным военного источника агентства, сирийским ПВО удалось сбить восемь ракет.

На минутной видеозаписи видно, как в небе пролетает ракета, слышен звук удара.

"Наша ПВО отвечает на ракетный удар по базе Т-4", — говорится в подписи.

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