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    Кремль: канал связи между военными РФ и США по Сирии сохранился

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (48)

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    В Администрации президента РФ заявили, что линия для связи между военными России и США по вопросам в Сирии "находится в активном состоянии". Канал используется с обеих сторон.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Канал связи между военными РФ и США по Сирии находится в активном состоянии и задействован с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    "Эта линия существует, и она находится в активном состоянии… В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли военные ведомства РФ и США используют линию взаимодействия, чтобы избежать потерь среди российских военнослужащих в случае ударов в Сирии.

    Ранее Белый дом заявил о том, что вопрос по ракетным ударам по Сирии будет обсуждаться, глава кабинета министров Великобритании Тереза Мэй созывает по этому вопросу срочное совещание.

    Американские СМИ не исключали, что решение о возможной ракетной атаке по Сирии может быть принято до конца текущей недели.

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