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    Соцсети пишут по Сирии: Голливуд скоро будет драться за этот сценарий

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (51)

    (обновлено: )15620
    Весь мир потрясен и напуган возможностью скорой эскалации военного конфликта в Сирии. В СМИ не утихают шумные дискуссии по поводу дальнейших действий президента США и реакции России. Не отстают в обсуждениях и соцсети.
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Стремительно разросшийся конфликт вокруг Сирии пока поставлен на паузу: все еще неизвестно, когда США с союзниками нанесут удар — американский президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение. Еще в понедельник, 9 апреля, после появившихся сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия.

    РИА Новости Украина
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    Вот и в эту среду Трамп  написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные". Но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

    А между тем в сирийской Думе начала работу российская военная полиция. В прессе появилась информация, что на Крит прибыли два американских самолета разведки. По данным СМИ, базы США и Великобритании на Кипре, по всей видимости, сыграют ключевую роль в случае военной операции в Сирии. В украинском сегменте соцсетей сирийский конфликт по-прежнему занимает первые места в списке самых популярных тем для обсуждения.

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