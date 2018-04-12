Соцсети пишут по Сирии: Голливуд скоро будет драться за этот сценарий

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Стремительно разросшийся конфликт вокруг Сирии пока поставлен на паузу: все еще неизвестно, когда США с союзниками нанесут удар — американский президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение. Еще в понедельник, 9 апреля, после появившихся сообщений о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов, не исключив при этом военные действия.

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Вот и в эту среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные". Но спустя всего несколько минут американский лидер выступил в противоположном ключе, предложив России остановить гонку вооружений и вообще налаживать отношения, в том числе в сфере экономики.

А между тем в сирийской Думе начала работу российская военная полиция. В прессе появилась информация, что на Крит прибыли два американских самолета разведки. По данным СМИ, базы США и Великобритании на Кипре, по всей видимости, сыграют ключевую роль в случае военной операции в Сирии. В украинском сегменте соцсетей сирийский конфликт по-прежнему занимает первые места в списке самых популярных тем для обсуждения.