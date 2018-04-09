На фондовом рынке РФ произошел обвал: падают акции нефтяников и металлургов

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Российские индексы усилили падение, индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 9 февраля, индекс РТС находится под отметкой в 1200 пунктов на фоне падения бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Ранее сообщалось, что российский рубль игнорирует отскок вверх нефтяных котировок и падает к евро и доллару, европейская валюта смогла подняться выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года.

Индекс Мосбиржи к 10.46 понедельника падал на 2,56% — до 2222,72 пункта, индекс РТС — на 3,33%, до 1195,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги "Русала" к текущему моменту снижаются на 22,29% (уже падали на 46,9% — до 15,04 рубля), En+ Group — на 17,57%, группы "ГАЗ" — на 10,73%.

Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", теряют в цене 7,81%.

Бумаги нефтегазового сектора также попали под давление и падают на 1,45-4,2%, несмотря на отскок цены нефти на утренних торгах. Акции "Газпрома" падали на 3,81%, "Газпром нефти" – на 4,18%, "Лукойла" – на 3,57%, "Роснефти" – на 3,77%, префы "Транснефти" – на 2,2%.

Также дешевеют бумаги "Башнефти" (префы — на 3,21%, обыкновенные акции – на 3,07%), бумаги "Татнефти" (префы — на 3,27%, обыкновенные акции – на 1,48%) и "Сургутнефтегаза" (префы — на 1,45%, обыкновенные акции – 1,45%), также следует из данных биржи. На открытии торгов бумаги в целом снижались в пределах 0,5-0,8%.

Акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" падают на фоне введения новых санкций США.