Макрон назвал удар по Сирии "совершенно легитимным"

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

"Нет, эта операция была легитимной, и она была проведена в многостороннем формате… Это международное сообщество вмешалось и сделало это очень точно", — заявил Макрон, отвечая на вопрос, не боялся ли он стать "жандармом мировой сцены", соглашаясь на операцию без одобрения ООН.

Он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.

"Мы не объявляли войны режиму (президенту Сирии — ред.) Башара Асада", — сказал французский лидер в интервью, которое посвящено годовщине его пребывания в должности.

Читайте также: Пиар-бомбардировка Трампа: в соцсетях обсудили атаку на Сирию

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил удар по Сирии с президентом Ирана. Путин подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это "неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях".