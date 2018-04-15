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    Ракетные удары по Сирии

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (138)

    (обновлено: )28504
    Как отмечается, Британия, США и Франция "не хотели наносить удары, но были вынуждены сделать это". Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон убежден, что авиаудар был правильным ответом на то, что произошло в Думе.
    Ракетные удары по Сирии. Инфографика
    РИА Новости

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

    Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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