СБ ООН не приняла резолюцию РФ по Сирии

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина.

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом "прекратить агрессию в отношении Сирии". Резолюция не получила большинства голосов.

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Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе РФ после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании.

Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников". Проект резолюции также требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.