США заблокировали проект заявления СБ ООН по сектору Газа

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. США заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации на границе с сектором Газа, где вторую неделю продолжаются столкновения палестинцев с израильской армией, сообщил журналистам постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Очень жаль, что несколько минут назад одна из 15 стран выступила против, хотя 14 стран были готовы принять заявление. Это очень безответственно, бесчувственно со стороны делегации США", — заявил Мансур.

Постоянный наблюдатель от Палестины добавил, что такие решения Вашингтона позволяют Армии обороны Израиля продолжать "натиск" на палестинское гражданское население.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что Совбез ООН "должен осудить ХАМАС, который использует детей в качестве живого щита, рискуя их жизнями, а также призвать положить конец этим провокациям, которые только усиливают напряженность и порождают насилие".

В секторе Газа в пятницу прошла вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая. Жертвами столкновений с израильской армией, которая применяет оружие против наиболее агрессивных участников протестов, стали десять человек.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница, 30 марта, считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.