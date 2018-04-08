Россия созывает заседание СБ ООН

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Россия решила созвать в понедельник, 9 апреля, заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.

Таким образом, Совет Безопасности в понедельник проведет два заседания.

Инициированная РФ встреча состоится ориентировочно в 15.00. По ее окончании Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии.

Ранее девять стран призвали созвать в экстренное заседание по предполагаемой химатаке в Восточной Гуте.

Напомним, ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого погибли несколько десятков мирных граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений.