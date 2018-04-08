наверх
08.04.201823:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия созывает заседание СБ ООН

    (обновлено: )44521
    Инициированная РФ встреча состоится ориентировочно в 15.00. По ее окончании Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Россия решила созвать в понедельник, 9 апреля, заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.

    Уйдут ли войска США из Сирии? Воля о резонансном заявлении Трампа. Видео
    РИА Новости Украина
    Политолог объяснил новые предложения Трампа по Сирии

    Таким образом, Совет Безопасности в понедельник проведет два заседания.

    Инициированная РФ встреча состоится ориентировочно в 15.00. По ее окончании Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии.

    Ранее девять стран призвали созвать в экстренное заседание по предполагаемой химатаке в Восточной Гуте.

    Напомним, ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого погибли несколько десятков мирных граждан.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе. В центре отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП